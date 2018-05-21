» الصور الأولى لعصابة "البروفيسور" بعد القبض على أفرادها

21 مايو 2018 - 01:06 م

حصلت "المصريون" على الصور الأولى لأفراد عصابة "البروفيسور" الدولية الذين ألقي القبض عليهم، اليوم الإثنين، في الإسكندرية.

وصرح مسئول مركز الإعلام الأمني، بأن الأجهزة الأمنية بقطاعي الأمن الوطني والأمن العام بالتنسيق مع مديريتي أمن القاهرة والإسكندرية نجحت في أقل من 48 ساعة في ضبط عناصر التشكيل العصابي السابق هروبهم من قسم شرطة أول مدينة نصر، وهم سامي يوسف محمد، وعلاء جمال عبد الرحمن، وحمزة طه عبد الله.

وتوافرت معلومات لفريق البحث الذي تم تشكيله فور هروب المتهمين حول توجههم لمحافظة الإسكندرية، وعلى الفور تم اتخاذ اللازم نحو تشديد الإجراءات وتعميم النشرات بأوصاف وصور الهاربين على الكمائن والارتكازات الأمنية بالطرق والأماكن المحتمل ترددهم عليها خلال محاولتهم الهرب.

وأسفرت تلك الجهود عن ضبط الهاربين بمنطقة العصافرة بحري بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بمديرية أمن الإسكندرية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.



