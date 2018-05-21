  • الإثنين 21 مايو 2018
  • بتوقيت مصر01:52 م
بحث متقدم
صلاح

بث مباشر.. صلاح يشارك في تدريبات فريقه استعدادًا للريال

شالوم

"شالوم تونس" يبحث عن مكان.. والشرق تعرض الشراء

الكاتب عبدالناصر سلامة

النقض تؤيد براءة عبد الناصر سلامة

جون كاسن، السفير البريطانى

السفيرالبريطانى لـ"الشربينى": "الكبير كبير"

صلاح وكين

"صلاح" يكتسح الجوائز ويتفوق على "هازارد" و"كين"

صورة الخبر

بالأدلة.. أبو بكر البغدادي ما زال على قيد الحياة

ضحايا مذبحة الرحاب

مفاجأة جديدة تغير مجرى التحقيقات في مذبحة الرحاب

المستشار مرتضى منصور

تعليق صادم من مرتضى منصور على المصالحة مع "عامر"

النقيب محمد الحايس

بالفيديو.. رسالة مهمة من الحايس لـ"الرئيس"

مدحت الزاهد:3 مؤشرات لبطلان اتفاقية ترسم الحدود

الزاهد: الأوضاع الحالية تنذر بغضب مجتمعى

في القليوبية..

بالصور.. قطار يدهس طفلا ومسنا في الخانكة

قضايا وحوادث

الحادث
الحادث

علي إسماعيل

أخبار متعلقة
#

إزالة 110 من مقابر المواطنين في الخانكة

#

ولادة طفل بعد وفاة والديه بـ4 سنوات

#

اشتعال النيران في قطار بالأقصر

#

ارتفاع حصيلة ضحايا قطاري البحيرة إلى 19 قتيلاً

محمد صلاح

محافظ الغربية

مائدة افطار

أحمد شيف

لقي طفل ورجل مسن مصرعهما بعد أن صدمهما قطار "23 يوليو - شبين القناطر"، وذلك أثناء عبورهما شريط السكة الحديد بمنطقة منشية الجبل الأصفر التابعة لمركز الخانكة بمحافظة القليوبية.

تلقى اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية، إخطارًا بالواقعة، من العقيد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائي بالخانكة، بتلقيه بلاغا من أهالي منشية الجبل الأصفر يفيد بمصرع رجل وطفل تحت عجلات القطار.

وعلى الفور انتقل العقيد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائي بالخانكة، إلى مكان الواقعة، حيث تبين من التحريات الأولية أنه أثناء عبور رجل وطفل شريط السكة الحديد لم يشعرا بقدوم القطار نحوهما مسرعا وقام بصدمهما ما أدي إلي وفاتهما في الحال، وتم نقل الجثتين إلي مشرحة مستشفي الخانكة، وتحرر عن ذلك محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.





تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

ورطة عمرو خالد بين الدين والسياسة

جمال سلطان

الاستثمار الاقتصادي لجسد المرأة

محمود سلطان

تهريج رامز واسفاف محمد رمضان

فراج إسماعيل

فلسطين تقول ..سنمطرها عليكم بشعلة الحجر

د. هشام الحمامي

حتى الصيام.. قرار سيادى؟!

د. حسام عقل

(لماذا لم تنزل رسالات السماء على أناس متحضرين!)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» الصور الأولى لعصابة "البروفيسور" بعد القبض على أفرادها
» الإبراشي يتراجع عن وصف "عمرو خالد" بالإرهابي
» استشاري تغذية: هذه أضرار تناول الحلويات عقب الإفطار مباشرة
» الذهب يتراجع 4 جنيهات
» شاهد.. سؤال محرج من بسمة وهبة لـ"أمينة"
» شاهد.. فيديو مؤلم لأسرة تعيش وسط أنابيب البوتاجاز
» شاهد.. زواج طفل من سيدة تكبره بـ21عامًا
» وفاة والد الإعلامية جيهان منصور
» بالفيديو.. شاب يقفز فى النيل تقليدًا لـ"نسر الصعيد"
» تعرف على الضيف المصري الذي حضر زفاف الأمير هاري
» هذه العلامات تدل أن جهازك تم اختراقه

استطلاع رأي

هل تتوقع زيادة أسعار السلع الفترة المقبلة؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    03:24

  • شروق

    05:01

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:52

  • عشاء

    20:22

من الى
كتاب "محمد: الرسالة والرسول"
الملك فاروق وجمال عبدالناصر والسادات ومبارك
السادات ومبارك
نادر بكار
حلاقة "مدينة نصر"