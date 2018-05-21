النقض تؤيد براءة عبد الناصر سلامة

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قضت محكمة النقض ببراءة عبد الناصر سلامة، رئيس تحرير الأهرام الأسبق، من تهمتي السب والضرب في الجنحة التي كانت قد أقامتها إحدى الصحفيات بالأهرام عام 2013.

وأصدرت الدائرة الثانية طعون جنح النقض بمحكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار حسني حسين عواد حكمها بقبول الطعن على الحكم الذي كانت قد أصدرته جنح مستأنف والذي كان قد ألغى حكم البراءة الصادر من محكمة جنح بولاق.

وقضت محكمة النقض بإلغاء حكم الجنح المستأنفة وتأييد حكم البراءة بعد الطعن الذي قدمه المحامي فريد الديب.

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