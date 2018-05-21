"شالوم تونس" يبحث عن مكان.. والشرق تعرض الشراء

21 مايو 2018 - 12:57 م

عرضت قناة الشرق الفضائية المملوكة للناشط السياسي أيمن نور ورئيس حزب الغد الأسبق، شراء برنامج "شالوم" الذي يتم عرضه على التليفزيون التونسي في هذه الفترة وذلك بسبب خلاف شديد شب مؤخرًا بين إدارة القناة التاسعة التونسية التى تبث البرنامج ومعدى الفقرات التصويرية داخله.

ووضع أيمن نور هذا العرض على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى تويتر، إلى جانب إعلان ذلك عن طريق الفنان والاعلامى هشام عبد الله الذى يعمل ضمن الفريق الأساسى للشرق والذي قال: "شالوم ساهم فى كشف بعض السياسيين والرياضيين والكشف عن نفاقهم ومدى تطبيعهم مع الكيان الإسرائيلى".

وفى السياق نفسه نشر نور خبر يوضح حدة الخلاف القائم بين القناة التاسعة التونسية ومقدمى البرنامج وفريق إعداده والذى تبين أن معد البرنامج وليد الزريبى هاجم القناة التاسعة واتهمها بالكذب على الرأى العام على خلفية البيان الصادر السبت الماضى 19 مايو والذى نفت من خلاله تعرضها لأى ضغوط لمنع بث "شالوم".