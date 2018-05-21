"صلاح" يكتسح الجوائز ويتفوق على "هازارد" و"كين"

21 مايو 2018 - 12:35 م

حصد اللاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف ليفربول الإنجليزي جائزة "لاعب الموسم" من رابطة اللاعبين المحترفين والتي تتم بناء على استفتاء الجماهير.

وحصل النجم المصري على 89% من نسبة التصويت الجماهيري ليكتسح منافسيه ويحصد الجائزة مثلها مثل العديد من الجوائز التي تمكن من السيطرة عليها عبر الاستفتاء الجماهيري.

وكان محمد صلاح حصل في وقت سابق على جائزة "لاعب الموسم" من جانب رابطة اللاعبين المحترفين، بناءً على اختيارات اللاعبين.

وتنافس محمد صلاح على الفوز بجائزة "لاعب الموسم" من جانب رابطة اللاعبين المحترفين عبر تصويت الجماهير، دافيد دى خيا حارس مانشستر يونايتد وثنائى مانشستر سيتى كيفين دى بروين ورحيم سترلينج، بجانب هارى كين لاعب توتنهام وهازارد لاعب تشيلسى.

وحصل محمد صلاح نجم منتخب مصر على جائزة هداف الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج" برصيد 32 هدفاً، وكسر الرقم القياسى المسجل باسم الثلاثى آلان شيرار ولويس سواريز وكريستيانو رونالدو ليصبح أفضل هداف فى تاريخ الدورى الإنجليزى بموسم واحد بنظام الـ38 جولة.