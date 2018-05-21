» استشاري تغذية: هذه أضرار تناول الحلويات عقب الإفطار مباشرة

21 مايو 2018 - 11:55 ص

نصحت الدكتورة ريهام صفوت استشاري التغذية العلاجية، بعدم تناول الحلويات عقب الإفطار مباشرًة خلال شهر رمضان.

وأضافت "ريهام صفوت"، خلال حوار خاص مذاع عبر فضائية "أون لايف"، اليوم الإثنين، أنه يجب تناول ثمرتين من الفاكهة أو كوب من العصير بعد الإفطار بساعتين على الأقل تساعده على الهضم.

وعن السعرات الحرارية في الحلويات، أشارت استشاري التغذية العلاجية إلى أن قطعة البسبوسة تحتوي على 360 سعرًا والـ 100 جرام من القطايف يحتوى على 290 سعرًا، لافتًة إلى أنه لابد من الأخذ فى الاعتبار كميات الحلويات على مدار اليوم .

وأشارت إلى أنه لابد من تناول 8 لترات من المياه من ساعات الإفطار وحتى السحور، وليس بعد السحور فقط.



شاهد الفيديو..



