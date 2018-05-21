بالفيديو.. رسالة مهمة من الحايس لـ"الرئيس"

21 مايو 2018 - 11:32 ص

وجه النقيب محمد الحايس، أحد أبطال مواجهة الإرهاب، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير الدفاع واللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية لوقوفهم بجواره في رحلة علاجه للخارج.

وطمأن الحايس في مداخلة هاتفية ببرنامج "العاشرة مساء" المذاع علي فضائية "دريم"، المواطنين على حالته الصحية وذلك بعد رحلة علاج استمرت 5 أشهر في سويسرا.

وأكد أنه سيستكمل علاجه هنا في القاهرة لفترة قصيرة ، لافتا إلى أن حالته الصحية تحسنت إلى حد كبير .