تعليق صادم من مرتضى منصور على المصالحة مع "عامر"

إيمان هاني
رد المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، على الأنباء التي ترددت مؤخرًا بشأن تصالحه مع المهندس فرج عامر، رئيس لجنة الشباب بمجلس النواب ورئيس نادي سموحة، قائلاً: "هو مش مراتى علشان أتصالح معاه ولا متصلحش معاه. هو عايز ينام عند بيت أهله هو حر.. أنا مالى".
وأضاف "منصور" في مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتى" على قناة "صدى البلد": "أنا معنديش مشكلة في أي حاجة ولو هو عايز يتصافى أهلا واحترامى لأهل إسكندرية ونادي سموحة العريق".
ونفى منصور التصريحات التي اتهمه فيها عامر بسبه وسب عائلته، قائلا: "فرج بيه فاضى ويملأ وقت فراغه بأى حاجة وأنا لم أتناول عائلته ولو أتكلمت عن عائلته هقوله حاجات موجعة كتير".
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