تعليق صادم من مرتضى منصور على المصالحة مع "عامر"

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رد المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، على الأنباء التي ترددت مؤخرًا بشأن تصالحه مع المهندس فرج عامر، رئيس لجنة الشباب بمجلس النواب ورئيس نادي سموحة، قائلاً: "هو مش مراتى علشان أتصالح معاه ولا متصلحش معاه. هو عايز ينام عند بيت أهله هو حر.. أنا مالى".

وأضاف "منصور" في مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتى" على قناة "صدى البلد": "أنا معنديش مشكلة في أي حاجة ولو هو عايز يتصافى أهلا واحترامى لأهل إسكندرية ونادي سموحة العريق".

ونفى منصور  التصريحات التي اتهمه فيها  عامر بسبه وسب عائلته، قائلا: "فرج بيه فاضى ويملأ وقت فراغه بأى حاجة وأنا لم أتناول عائلته ولو أتكلمت عن عائلته هقوله حاجات موجعة كتير".

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