فرجانى يكشف عن خلل بارز بالميزانية للعام الحالى

21 مايو 2018 - 11:18 ص

انتقد نادر فرجانى، خبير الاقتصاد الدولى، تخصيص الحكومة المصرية بندًا إضافيا جديدًا إلى الميزانية المقررة للعام المالى 2017/2018 متعلقًا بالدعاية الإعلانية للمؤسسات التنفيذية للدولة فى حين أن ميزانيات مجالات أخرى كالتعليم والصحة مهدرة.

وقال فرجانى خلال تدوينته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "مصر أصبحت الوحيدة في العالم التي تقرر حكومتها بندًا كبيرًا في ميزانيتها للدعاية، بينما ترفض الإنفاق على التعليم و الرعاية الصحية، في اعتراف دامغ بأن صورة الحكومة الحالية بحاجة للترميم بالإعلانات المُزينة بدلا من أن تكتسب احترام الشعب بجودة الخدمات التي تقدم له مقابل الضرائب التي يدفعها لتمول الميزانية".

وأضاف فرجانى قائلا: "كل يوم نعلم من مصادر أخبار خارجية جديدًا يؤكد الطابع الحكومى المصرى الذى أهتم بالميزانيات لهذا قرر المجلس الإعلى للإعلام المصرى في ضربة جديدة لحرية الصحافة منع نشر الأخبار مجهولة المصدر حتى تبقى العتمة المعلوماتية".