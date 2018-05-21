الزاهد: الأوضاع الحالية تنذر بغضب مجتمعى

21 مايو 2018 - 11:04 ص

حذر مدحت الزاهد، رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى والخبير الاقتصادى، من سوء الأوضاع الاجتماعية فى مصر الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن التصرفات الناجمة عن بعض الشخصيات او السلطات تنذر بتفاقم التوتر والاحتقان لدى بعض طبقات من المجتمع المصري.

وقال الزاهد خلال تدوينته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "يلزم التنبيه إلى أن التقارير والاستطلاعات الأمنية تشير إلى أن هناك حالة توتر وغضب واحتقان بين المواطنين واحتجاجات المترو قد تكون إشارة إلى احتمالات احتجاجات أوسع وقد تأخذ شكل انفجار فمفعول والإعلام ورسالته حول الظروف تتراجع بشدة مع الشعور بالظلم الاجتماعي والهجوم على المعارضة، كما أنه نجح الجهاز فى وضع أطراف المعارضة من أحزاب ونقابات ومنظمات أهلية وجمعيات ثقافية وإعلام عام وخاص تحت الحصار والتهديد وأصبحت معظم هذه المنابر فى قبضة الدولة ولهذا من المرجح أن يأخذ الاحتجاج أشكال الاحتجاجات الأوسع القابلة شرارتها للامتداد بصورة قد تتجاوز قدرة الأجهزة الأمنية على احتوائها".

وأضاف خبير الاقتصاد قائلا: "فى هذه الظروف فإن التهديد الأكبر للأمن بكل أنواعه القومى والوطنى والجنائى ينبع من استمرار سياسات غير معدلة وتروج أطراف لحافة الهاوية وأن الانتهاك الأشد للدستور هو تخلى الدولة عن دعم النشاط الانتاجى والخدمى المتعلق بالحقوق الأساسية نتيجة الخضوع لشروط صندوق النقد الدولى ومؤسسات التمويل الدولية وانحياز السياسات لصالح المستثمرين ورجال الأعلام كما ترى هذه الأطراف المعارضة أن أخطر أضرار بالاقتصاد القومى ينشأ عن استنزاف القوى المنتجة وعدم تشغيل الطاقات العاطلة فى الاقتصاد وإهدار الموارد فى مشروعات مظهرية لم يثبت أهميتها أو أولوياتها على جدول الاهتمامات مقارنة بالموارد والأولويات وان الرهان على القمع على المدى الأطول سوف يثبت فشله مرة أخرى، وقد نجح الجهاز فى حصار هذه القوى وخطابها ولكن السؤال هو هل يمكن تجنب النتائج التى يشيرون إليها".

واستكمل مرددا: "سوف يُلتزم بخطة بناء سجون جديدة والضربات الاستباقية المستمرة ودعم الإعلام غير المهنى وخطة اختصار الحياة الحزبية إلى 3 تيارات موالية تشمل المعارضة الموالية ومشروع تعديل الدستور للفترة الرئاسية على كل المؤسسات".