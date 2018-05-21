أول تعليق من "أردوغان" على محاولة اغتياله فى البلقان

21 مايو 2018 - 10:57 ص

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس الأحد، تعليقًا على وجود خطة لاغتياله خلال زيارته البلقان، "إنّ مثل هذه التهديدات لن تثنينا عن مواصلة طريقنا".

وجاءت تصريحات أردوغان في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع بكر عزت بيغوفيتش رئيس المجلس الرئاسي في البوسنة والهرسك، على هامش زيارته إلى العاصمة البوسنية سراييفو.

وفي هذا السياق قال أردوغان: "هذا الخبر وصلني من جهاز الاستخبارات التركي لذلك أنا موجود هنا.. فمثل هذه التهديدات لا تثنينا عن مواصلة طريقنا".

وأضاف أنّ تركيا ليست لديها نوايا تجاه البوسنة، إلا تحقيق الرخاء والوحدة لهذا البلد، والمساهمة في نهضته الاقتصادية.

وتطرق أردوغان إلى مسألة مكافحة منظمة فتح الله جولن الإرهابية، الضالعة في محاولة الانقلاب الفاشلة التي جرت منتصف يوليو 2016.

وقال: "نتطلع لإنهاء وجود منظمة "جولن" الإرهابية في البوسنة والهرسك من خلال الجهود المتبادلة في أقرب وقت، ونحن منفتحون على جميع أنواع التعاون في هذه المسألة".

وفيما يخص علاقات البلدين، أوضح أردوغان أنّ تركيا والبوسنة تسعيان لرفع حجم التبادل التجاري بينهما إلى مليار دولار أمريكي على المدى القصير.

وأكّد أنّ قيادتي كلتا الدولتين تمتلكان الإرادة اللازمة والمطلوبة لمضاعفة هذا الرقم، ورفع مستوى التبادل التجاري أكثر.

وأوضح أردوغان أنه تناول مع عزت بيغوفيتش مسائل تتعلق بالعلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية والعسكرية والثقافية والسياحية القائمة بين البلدين، وسبل تطوير تلك العلاقات.

وأعرب عن أمله في أن تتيح الحكومة البوسنية فرصة أكبر للشركات والمستثمرين الأتراك، للعمل والاستثمار في مجال البنية التحتية بالبوسنة.

وشدد أردوغان على أهمية وحدة الأراضي البوسنية، مشيراً أنّ أنقرة ستواصل دعم الجهود الرامية لإحلال السلام والرخاء والاستقرار في هذا البلد.