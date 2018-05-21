اليوم.. محاكمة 304 متهمين بمحاولة اغتيال النائب العام المساعد

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حركة حسم

اغتيال المستشار زكريا بعد العزيز

ضباط جيش وشرطة

الهروب من تركيا

الهروب الى تركيا

تنظر اليوم الاثنين المحكمة العسكرية، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، محاكمة 304 متهمين بمحاولة اغتيال المستشار زكريا عبد العزيز النائب العام المساعد، والمنتمين إلى حركة "حسم" الجناح المسلح لجماعة الإخوان.

ونسبت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا لحركة "حسم" ارتكاب 17 واقعة إرهابية استهدفت قتل ضباط جيش وشرطة ورجال دين ورجال قضاء ونيابة عامة، وتشير إلى أن مسئول غرفة العمليات المركزية للحركة ويدعى أحمد محمد عبد الحفيظ، هارب إلى تركيا، ويعاونه عدد من أفراد جماعة الإخوان من بينهم على بطيخ، ومجدى شلش، ومحمد أحمد عبد الهادى.

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