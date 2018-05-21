  • الإثنين 21 مايو 2018
  • بتوقيت مصر10:43 ص
بحث متقدم
حسن نافعة

نافعة: مصير سيئ لدول عربية تعمل لصالح إسرائيل

استقالة رامون دياز من تدريب منتخب باراجواي

تشكيل جهاز الأهلي الجديد بعد استقالة البدرى

الدولار فوق 16 جنيه في السوق السوداء

سعر صرف الدولار فى البنوك والسوق السوداء

ضحايا مذبحة الرحاب

مفاجأة جديدة تغير مجرى التحقيقات في مذبحة الرحاب

الإبراشي

الإبراشي يفاجيء ضيفه: يداك ملوثتان بالدماء

خالد رفعت

أخشى على البلد من مصير مجهول بسبب "القرار المرتقب"

الاستثمار العقاري

نبوءة اقتصادية صادمة لخبير حول أسعار العقارات

البدري

المدرب الحاصل على الدوري الإنجليزي يوافق على تدريب الأهلي

سد النهضة

"الري" تكشف عن انفراجة قريبة لأزمة "سد النهضة"

الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين

قرار هام بشأن بطاقات التموين والخبز

عامل يقتل آخر بسبب معاكسة فتاة في الغربية

قضايا وحوادث

مقتل شاب صعقًا بالكهرباء بمحافظة المنوفية
مقتل شاب صعقًا بالكهرباء بمحافظة المنوفية

أحمد الشربينى

أخبار متعلقة
#

عامل يفجر عين آخر عاكس خطيبته

#

معركة بين 14 شخصًا بسبب معاكسة فتاة فيى المرج

#

حبس شقيقين حاولا قتل تاجر بسبب معاكسة فتاة

#

شاهد.. عامل يشعل النار في مصنع لنقله إلي عمل آخر

خلافات

اخبار الحوادث

مقتل ل

شاب يقتل آخر

جريمة قتل فى الغربية

أقدم شاب على قتل آخر لخلافات سابقة بينهما بسبب معاكسة فتاة بقرية شرشابة التابعة لمركز زفتى بمحافظة الغربية.

وردت معلومات للواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، يفيد بمصرع شخص يدعى رضا سليمان العزب، متأثرًا بإصابته بطلق خرطوش بالرقبة.

وانتقل اللواء عبد اللطيف الحناوي نائب مدير الأمن لقطاع المحلة، واللواء طارق داود مساعد المدير لفرقة شرطة زفتى والسنطة، واللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية، وضباط المباحث وقوات الحماية المدنية، إلى مكان الواقعة للسيطرة على الأوضاع؛ وتم فرض كردون أمنى حول منزل المتهم.

حرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

ورطة عمرو خالد بين الدين والسياسة

جمال سلطان

الاستثمار الاقتصادي لجسد المرأة

محمود سلطان

تهريج رامز واسفاف محمد رمضان

فراج إسماعيل

فلسطين تقول ..سنمطرها عليكم بشعلة الحجر

د. هشام الحمامي

حتى الصيام.. قرار سيادى؟!

د. حسام عقل

(لماذا لم تنزل رسالات السماء على أناس متحضرين!)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» شاهد.. زواج طفل من سيدة تكبره بـ21عامًا
» وفاة والد الإعلامية جيهان منصور
» بالفيديو.. شاب يقفز فى النيل تقليدًا لـ"نسر الصعيد"
» تعرف على الضيف المصري الذي حضر زفاف الأمير هاري
» هذه العلامات تدل أن جهازك تم اختراقه
» ياسر جلال: رامز أخويا مبيعملش شيء جديد في برنامجه
» انتخابات المحليات قبل نهاية العام الحالي
» "أيوب" يهدى الفوز على المصري لـ"البدرى"
» استقالة الجهاز الفني والإداري والطبي للأهلي
» بالفيديو.. أغرب حالة زواج بين طفل وسيدة 33 عاما
» هندوس يضربون مسلما حتى الموت في الهند

استطلاع رأي

هل تتوقع زيادة أسعار السلع الفترة المقبلة؟

  • ظهر

    11:56 ص

  • فجر

    03:24

  • شروق

    05:01

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:52

  • عشاء

    20:22

من الى
كتاب "محمد: الرسالة والرسول"
الملك فاروق وجمال عبدالناصر والسادات ومبارك
السادات ومبارك
نادر بكار
حلاقة "مدينة نصر"