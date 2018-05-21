  • الإثنين 21 مايو 2018
  • بتوقيت مصر10:44 ص
بحث متقدم
رامون دياز

راتب خيالي لـ"دياز" لقيادة المارد الأحمر

حسن نافعة

نافعة: مصير سيئ لدول عربية تعمل لصالح إسرائيل

استقالة رامون دياز من تدريب منتخب باراجواي

تشكيل جهاز الأهلي الجديد بعد استقالة البدرى

الدولار فوق 16 جنيه في السوق السوداء

سعر صرف الدولار فى البنوك والسوق السوداء

ضحايا مذبحة الرحاب

مفاجأة جديدة تغير مجرى التحقيقات في مذبحة الرحاب

الإبراشي

الإبراشي يفاجيء ضيفه: يداك ملوثتان بالدماء

خالد رفعت

أخشى على البلد من مصير مجهول بسبب "القرار المرتقب"

الاستثمار العقاري

نبوءة اقتصادية صادمة لخبير حول أسعار العقارات

البدري

المدرب الحاصل على الدوري الإنجليزي يوافق على تدريب الأهلي

سد النهضة

"الري" تكشف عن انفراجة قريبة لأزمة "سد النهضة"

سقوط عصابة "البروفيسور" الهاربين من قسم مدينة نصر

قضايا وحوادث

سقوط عصابة خطف الأطفال بالإسكندرية
سقوط عصابة خطف الأطفال بالإسكندرية

أحمد الشربينى

أخبار متعلقة
#

تطورات جديدة فى قضية هروب عصابة "البروفيسور"

#

سر السيدة الغامضة التي ساعدت عصابة "علي بابا" على الهرب

#

تعرف علي حيل هروب عصابة الـ 100 مليون جنيه

#

هروب 3 أفراد من عصابة البروفيسور

القبض على عصابة

الهروب من الاقسام

البروفيسير

شرطة أول مدينة نصر

سرقة الشقق والفيلات

قال مصدر أمني، إن قوات الأمن تمكنت من القبض على 3 من عصابة "البروفيسور" الهاربين من قسم شرطة أول مدينة نصر.

وأوضح المصدر، أن الهاربين ألقى القبض عليهم بطريق السلوم قبل هروبهم إلى خارج البلاد.

وكان 3 أفراد من العصابة الدولية، هربوا أمس الأحد، أثناء دخولهم قسم شرطة أول مدينة نصر بينهم المتهم الرئيسى "البروفيسور"، بعدما غافلوا رجال الحرس المكلفين بحراستهم والذين أطلقوا النار عليهم فى محاولة لإيقافهم دون جدوى.

يذكر أن  العصابة مكونة من 6 أردنيين كونوا تشكيلا عصابيا دوليا لسرقة الشقق والفيلات، وبلغت قيمة مسروقاتهم من الشقق والفيلات 150 مليون جنيه.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

ورطة عمرو خالد بين الدين والسياسة

جمال سلطان

الاستثمار الاقتصادي لجسد المرأة

محمود سلطان

تهريج رامز واسفاف محمد رمضان

فراج إسماعيل

فلسطين تقول ..سنمطرها عليكم بشعلة الحجر

د. هشام الحمامي

حتى الصيام.. قرار سيادى؟!

د. حسام عقل

(لماذا لم تنزل رسالات السماء على أناس متحضرين!)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» شاهد.. زواج طفل من سيدة تكبره بـ21عامًا
» وفاة والد الإعلامية جيهان منصور
» بالفيديو.. شاب يقفز فى النيل تقليدًا لـ"نسر الصعيد"
» تعرف على الضيف المصري الذي حضر زفاف الأمير هاري
» هذه العلامات تدل أن جهازك تم اختراقه
» ياسر جلال: رامز أخويا مبيعملش شيء جديد في برنامجه
» انتخابات المحليات قبل نهاية العام الحالي
» "أيوب" يهدى الفوز على المصري لـ"البدرى"
» استقالة الجهاز الفني والإداري والطبي للأهلي
» بالفيديو.. أغرب حالة زواج بين طفل وسيدة 33 عاما
» هندوس يضربون مسلما حتى الموت في الهند

استطلاع رأي

هل تتوقع زيادة أسعار السلع الفترة المقبلة؟

  • ظهر

    11:56 ص

  • فجر

    03:24

  • شروق

    05:01

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:52

  • عشاء

    20:22

من الى
كتاب "محمد: الرسالة والرسول"
الملك فاروق وجمال عبدالناصر والسادات ومبارك
السادات ومبارك
نادر بكار
حلاقة "مدينة نصر"