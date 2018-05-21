  • الإثنين 21 مايو 2018
  • بتوقيت مصر07:38 ص
بحث متقدم
خالد رفعت

أخشى على البلد من مصير مجهول بسبب "القرار المرتقب"

الاستثمار العقاري

نبوءة اقتصادية صادمة لخبير حول أسعار العقارات

البدري

المدرب الحاصل على الدوري الإنجليزي يوافق على تدريب الأهلي

سد النهضة

"الري" تكشف عن انفراجة قريبة لأزمة "سد النهضة"

الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين

قرار هام بشأن بطاقات التموين والخبز

مرتضى منصور

مرتضى منصور يوجه رسالة نارية لـ "رامز جلال"

أرشيفية

دعوات لدمج وإلغاء 9 وزارات

أبو عمر المصري

«أبو عمر المصري».. أزمتان في الرأس توجع

الضابط محمد الحايس مع والده بعد عودته

أول تعليق لبطل معركة"الواحات" بعد عودته من رحلة العلاج

ماسبيرو

هل تعود وزارة الإعلام مجددًا؟

نبوءة اقتصادية صادمة لخبير حول أسعار العقارات

آخر الأخبار

الاستثمار العقاري
الاستثمار العقاري

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

بلبلة بسبب نبوءة اقتصادية مرعبة نُسبت لهشام طلعت مصطفى

#

ما علاقة زيارة «السيسي» للعاصمة بزيادة أسعار المترو؟

#

تدهور مفاجئ للدولار أمام العملات الرئيسية

#

رأسمال.. «شجاع»

أسعار العقارات

تنبأ الخبير الاقتصادي هاني توفيق بانخفاض في أسعار العقارات خلال الفترة القادمة ، مؤكدًا أن الارتفاع الحالي تسبب في "فقاعة عقارية" سوف تنتهي قريبا .

وقال "توفيق" في تدوينة عبر حسابه بـ"فيس بوك" : "تصريحات بعض كبار المطورين العقاريين عن ارتفاع ضخم منتظر (بعد العيد ) فى أسعار العقارات ، وإن إللى حاتفوته الفرصة حايندم ، قد أكدت لى أن هناك تباطؤ فى المبيعات، وزيادة المعروض عن القوة الشرائية ( الطلب) ، وأن الفقاعة العقارية قد اقتربت، و بأسرع مما كنت أتصور".

وأضاف: "الفجوة بين أسعار الوحدات المعروضة والقدرة الشرائية لمعظم السكان، و صعوبة البيع فى سوق الوحدات القديمة، وتحول الطلب على العقار من أغراض السكن إلى المضاربة و الاستثمار ، كلها عوامل تؤيد هذا الاستنتاج".

وتابع: "سؤالى للحكومة : حاتجيبوا مية للشرب وزراعة الحدائق وحمامات السباحة إللى فى إعلانات البيع فى كل المدن الجديدة دى منين".

وفسر "توفيق" تصريحاته قائلًا: " المدخرات لابد ان تكون قابلة للتسييل..... و الفقاعة لن تعنى انخفاض حاد فى الاسعار ( لانعدام الرهن العقارى)، وإنما ركود وتباطؤ فى البيع ، وبالتالى انخفاض القيمة الحقيقية لهذه المدخرات".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

ورطة عمرو خالد بين الدين والسياسة

جمال سلطان

الاستثمار الاقتصادي لجسد المرأة

محمود سلطان

تهريج رامز واسفاف محمد رمضان

فراج إسماعيل

فلسطين تقول ..سنمطرها عليكم بشعلة الحجر

د. هشام الحمامي

حتى الصيام.. قرار سيادى؟!

د. حسام عقل

(لماذا لم تنزل رسالات السماء على أناس متحضرين!)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» انتخابات المحليات قبل نهاية العام الحالي
» "أيوب" يهدى الفوز على المصري لـ"البدرى"
» استقالة الجهاز الفني والإداري والطبي للأهلي
» بالفيديو.. أغرب حالة زواج بين طفل وسيدة 33 عاما
» هندوس يضربون مسلما حتى الموت في الهند
» «دياز» يوقع عقد تدريب الأهلي
» قرار عاجل لولي العهد السعودي
» محاكمة قاض بتهمة الرشوة لتخفيف حكم بالإعدام
» «الإفتاء»: زكاة الفطر واجبة على هؤلاء
» بفرمان «مرتضى».. هذا اللاعب يعود للزمالك الموسم المقبل
» بالفيديو.. الأهلي يتخطى المصري البورسعيدي بثنائية

استطلاع رأي

هل تتوقع زيادة أسعار السلع الفترة المقبلة؟

  • ظهر

    11:56 ص

  • فجر

    03:24

  • شروق

    05:01

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:52

  • عشاء

    20:22

من الى
كتاب "محمد: الرسالة والرسول"
الملك فاروق وجمال عبدالناصر والسادات ومبارك
السادات ومبارك
نادر بكار
حلاقة "مدينة نصر"