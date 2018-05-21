نبوءة اقتصادية صادمة لخبير حول أسعار العقارات

21 مايو 2018 - 06:25 ص

تنبأ الخبير الاقتصادي هاني توفيق بانخفاض في أسعار العقارات خلال الفترة القادمة ، مؤكدًا أن الارتفاع الحالي تسبب في "فقاعة عقارية" سوف تنتهي قريبا .



وقال "توفيق" في تدوينة عبر حسابه بـ"فيس بوك" : "تصريحات بعض كبار المطورين العقاريين عن ارتفاع ضخم منتظر (بعد العيد ) فى أسعار العقارات ، وإن إللى حاتفوته الفرصة حايندم ، قد أكدت لى أن هناك تباطؤ فى المبيعات، وزيادة المعروض عن القوة الشرائية ( الطلب) ، وأن الفقاعة العقارية قد اقتربت، و بأسرع مما كنت أتصور".

وأضاف: "الفجوة بين أسعار الوحدات المعروضة والقدرة الشرائية لمعظم السكان، و صعوبة البيع فى سوق الوحدات القديمة، وتحول الطلب على العقار من أغراض السكن إلى المضاربة و الاستثمار ، كلها عوامل تؤيد هذا الاستنتاج".

وتابع: "سؤالى للحكومة : حاتجيبوا مية للشرب وزراعة الحدائق وحمامات السباحة إللى فى إعلانات البيع فى كل المدن الجديدة دى منين".وفسر "توفيق" تصريحاته قائلًا: "