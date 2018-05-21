المدرب الحاصل على الدوري الإنجليزي يوافق على تدريب الأهلي

21 مايو 2018 - 05:22 ص

كشفت شركة تسويق إيطالية عن موافقة المدرب الإيطالي المخضرم كلاوديو رانييري على تدريب النادي الأهلي خلفا لحسام البدري .



وقالت الشركة إن "رانييري" وافق على تدريب الأهلي بعد أن اطلع على سيرته وبطولاته وكونه كان الأكثر تتويجًا بالبطولات في العالم حتى فترة قريبة "حسب اليوم السابع ".



وأكد مسئولو الشركة أيضا أن رانييرى لم يفاتحهم بشأن الراتب ، بما يشير إلى أنه يعرف الرواتب التى ينالها الأجانب فى مصر



وحصل "رانييري" على لقب الدوري الإنجليزي عام 2015 / 2016 بفريق ليستر سيتي الذي كان صعد قبلها بعام من الدرجة الثانية .



