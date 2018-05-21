» محاكمة قاض بتهمة الرشوة لتخفيف حكم بالإعدام

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الرشوة

محكمة جنايات القاهرة

محاكمة مستشار

تنظر غدًا الاثنين الدائرة 3 بمحكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، برئاسة المستشار محمد إبراهيم عيسي، محاكمة «ص. ن. غ» قاضٍ سابق بدرجة رئيس بمحكمة جنايات الزقازيق، على خلفية اتهامه بتقاضي رشوة مالية 300 ألف جنيه دفعة أولى مقابل تخفيف حكم الإعدام على متهم بالقتل إلى السجن المؤبد.

وتضم القضية رقم 814 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا 9 متهمين هم: صابر نصر غلاب (59 سنة)، قاض بمحكمة استئناف المنصورة مأمورية الزقازيق، وسويلم هليل الروبيعي، (51 سنة) صاحب شركتي العاشر للحراسة، و«إس إم للمقاولات العامة»، والسيد مرسي عمري السيد، (25 سنة) تاجر، وحسين صالح حسين، (52 سنة) محام حر، ومصطفى صالح عوض الله، (49 سنة) صاحب معرض سيارات، وعاطف فؤاد الحلال، (60 سنة) صاحب شركتي «كومباك» للصناعات الهندسية، والاتحاد العربي للعبوات، ونايف أحمد جيرة الله (62 سنة) عضو برلمان سابق عن دائرة منيا القمح بمحافظة الشرقية، وعبدالرحيم سعد أبوقشيمو (57 سنة) موظف بمحكمة استئناف الإسماعيلية، وأحمد رمزي غيث وشهرته «رمزي غيث» (71 سنة).

وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار خالد ضياء، تلقى المتهم الأول رشوة مالية كبيرة، حصل على 300 ألف جنيه، كدفعة أولى منها، مقابل تخفيف حكم إعدام متهم بالقتل، إلى السجن المؤبد.

وكانت الرقابة الإدارية، ألقت القبض على «ص. غ»، مستشار ورئيس محكمة جنايات وعضوي مجلس شعب سابقين، أحد الكافيهات بمدينة الزقازيق، متلبسين بتلقي وتقاضىيمن رشوة مالية 300 ألف جنيه دفعة أولى، مقابل تخفيف حكم إعدام متهم بالقتل إلى السجن المؤبد.


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