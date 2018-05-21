استقالة الجهاز الفني والإداري والطبي للأهلي

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استقالة

المصريون

الاهلى

قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الجهاز الفني والإداري والطبي تقدم باستقالته، بعد مباراة المصري الأخيرة في بطولة الدوري، والتي أقيمت مساء اليوم ببرج العرب.

وأضاف، أن هذا أمر معتاد مع نهاية الموسم الرياضي، لتتولى لجنة الكرة تقييم كافة الأمور بما يخدم مصلحة النادي، ويحقق طموحات أعضائه وجماهيره.

يذكر أن الأهلي نجح في الفوز على المصري البورسعيدي، بهدفين دون رد، في ختام مباريات الفريق الأحمر، بمسابقة الدوري العام، والتي حسمها قبل انتهاء المسابقة بـ6 جولات.


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