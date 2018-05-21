  • الإثنين 21 مايو 2018
  • بتوقيت مصر01:29 ص
بحث متقدم
أرشيفية

دعوات لدمج وإلغاء 9 وزارات

أبو عمر المصري

«أبو عمر المصري».. أزمتان في الرأس توجع

جهاز أمني يجهز "أحبابه" للسيطرة علي المحليات

انتخابات المحليات قبل نهاية العام الحالي

جهاز الاهلى

استقالة الجهاز الفني والإداري والطبي للأهلي

الضابط محمد الحايس مع والده بعد عودته

أول تعليق لبطل معركة"الواحات" بعد عودته من رحلة العلاج

ماسبيرو

هل تعود وزارة الإعلام مجددًا؟

أرشيفية

قيادات «الوطني» تُدشن حزبًا جديدًا

أنس البلتاجي

5 أسئلة حول مصير «أنس البلتاجي»

الشعراوي

لماذا قال الشعراوي عن أحمد شوقي: رضي الله عنه؟

دار الإفتاء المصرية

«الإفتاء»: زكاة الفطر واجبة على هؤلاء

ورطة عمرو خالد بين الدين والسياسة

مقالات

جمال سلطان

أخبار متعلقة
#

هل مصر دولة فقيرة بالفعل ؟

#

الكشف عن صفقة حزب الله مع واشنطن

#

رسائل تذكرة المترو إلى الرئيس والنظام

#

موقفنا من الصراع الإيراني الإسرائيلي في سوريا

لم أصدق عندما قرأت في البداية تعليقات على ما قدمه الداعية عمرو خالد في إعلان تليفزيوني لصالح إحدى شركات انتاج وبيع الدجاج ، للوهلة الأولى تصورت أنه كلام من نوع ما يسميه نشطاء التواصل الاجتماعي "الألش" والنكات ، غير أني لما شاهدت الفيديو صعقت بالفعل من غرائبية ما شاهدت ، وضربت كفا بكف ، ما الذي يدعو عمرو إلى هذا الفعل الفاضح والبالغ السخافة ، وهو ليس بحاجة إلى ذلك ، لا في دينه ولا في دنياه ، ما الذي يضطره إلى هذا الهوان والرخص في ممارسات مهينة جدا لأي رمز ديني أو داعية ينتسب إلى الدين ، لقد كانت الترجمة المباشرة والوحيدة لما فعله في هذا الإعلان هو "التجارة بالدين" ، هذا ما فهمه الناس ببساطة وهم محقون ، وهي أبشع ألوان التجارة ، والناس يمكنها أن تتسامح مع أي تجارة حتى لو غير مشروعة ، لكنها من الصعب أن تتسامح مع من يتاجر بالدين لتسويق نفسه أو منتجات أيا كانت .
اعتذر عمرو خالد عن هذا الإعلان ، واعترف أنه أخطأ ، وأنه يتحمل المسئولية ، وقال أنه بشر يخطئ ويصيب ، وأبدى توبته واستغفاره ، وهذا كله جيد ، لكن المشكلة أنه يضعها في سياق خطأ وصواب ، والمسألة بذلك تبسيط مخل ومضلل ، لأن ما حدث هو فعل يحمل دلالة رمزية على منهج وتصور للدين ورسالته ، ودور من يحمل الدعوة إلى هذا الدين ، إن ما حدث هو نتيجة كانت طبيعية لمن تصور أنه يمكنه أن يعزل الدين في طبقة اجتماعية أو في نوادي للنخبة أو للمترفين ، الدين الذي لا يحملك أي مسئولية تجاه الناس ، الدين الذي لا يحمل لونا ولا دلالة ولا ولاءا ولا تضحيات من أي نوع ، الدين الذي يعزلك عن المستضعفين وعن المقهورين وعن ضحايا الإذلال والإفقار ونهب المال العام وإهدار كرامة الإنسان ، الدين الذي يعوضك عن شراء حبات "الترامادول" لتغييب العقل أو تخدير النفس ، الدين الذي لا ينصر مظلوما ولا يردع ظالما ، ولا يأمر بمعروف ولا ينهى عن منكر ، ولا يعرف لكلمة الحق موقعا عند أي مظلمة ، والحقيقة أن هذا النوع من الخطاب الديني كان فتنة للكثير من الناس ، وعونا لانتشار الإلحاد والاستخفاف بالدين والنظرة السلبية لمكانته ودوره ، إنه خطاب ديني لا يصلح إلا لتسويق إعلانات بشكل مادي مباشر أو بشكل معنوي .
عمرو خالد ليس وحده في هذه الهوة السحيقة ، وهذا الخلل ، فهناك عدد آخر من الشباب الذي احترف تلك النوعية من الدعوة ، وإن كان عمرو هو الذي مهد الطريق لهذه النوعية من الدعاة الجدد في العالم العربي ، وهو الذي سن تلك السنة ، وقد تلقفتهم بعض النظم التي لا تحمل أي ود للدين والتدين في العالم العربي ، ووسعت لهم في إعلامها ، حتى أن أحدهم تعاقدت معه إمارة خليجية بملايين الدولارات لشراء روايات له لتحويلها إلى أعمال فنية مزعومة ، لأن تلك الأصوات تخدم الرؤية التي تقدمها والتي تمثل حربا على الإحياء الإسلامي بكل صوره .
أخطأ عمرو بدون شك ، غير أن بعض ما يتعرض له من حملات إعلامية مركزة لا يعود إلى غيرة على الإسلام وعلى الدين ، بقدر ما هو عملية "تأديب" له من قبل إحدى العواصم الخليجية التي سخطت عليه لأسباب لن تعلن الآن ، كما أنه يتعرض لحملة داخل مصر ذات خلفية سياسية محض ، فعمرو غير مرضي عنه من قبل مراجع عديدة نافذة في مصر ، وهناك حصار إعلامي مفروض عليه خلال الأعوام الأخيرة داخل مصر ، وهناك تعليمات لصحف كبيرة بعدم نشر أي أخبار تتعلق بعمرو خالد ، هذا كله نعرفه ، ولكن في النهاية يتحمل هو المسئولية الأولى والأهم ، لأنه منح خصومه أداة إهانته ، لأنه أهان نفسه وأهان الرسالة التي يفترض أنه أمين عليها .

[email protected]
https://www.facebook.com/gamalsoultan1/
twitter: @GamalSultan1

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

ورطة عمرو خالد بين الدين والسياسة

جمال سلطان

الاستثمار الاقتصادي لجسد المرأة

محمود سلطان

تهريج رامز واسفاف محمد رمضان

فراج إسماعيل

فلسطين تقول ..سنمطرها عليكم بشعلة الحجر

د. هشام الحمامي

حتى الصيام.. قرار سيادى؟!

د. حسام عقل

(لماذا لم تنزل رسالات السماء على أناس متحضرين!)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» «دياز» يوقع عقد تدريب الأهلي
» قرار عاجل لولي العهد السعودي
» محاكمة قاض بتهمة الرشوة لتخفيف حكم بالإعدام
» «الإفتاء»: زكاة الفطر واجبة على هؤلاء
» اصطدام أتوبيس يقل سائحين بعمود إنارة
» بالفيديو.. الأهلي يتخطى المصري البورسعيدي بثنائية
» رسميًا.. «ميسي» يحصد جائزة الحذاء الذهبي
» متهمون يطالبون بسداد 2 مليار ونصف المليار جنيه مقابل التصالح
» بفرمان «مرتضى».. هذا اللاعب يعود للزمالك الموسم المقبل
» الأوقاف: حفظ الأحذية في المساجد مجانًا
» ثالث دولة تنقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس.. غدًا

استطلاع رأي

هل تتوقع زيادة أسعار السلع الفترة المقبلة؟

  • فجر

    03:24 ص

  • فجر

    03:24

  • شروق

    05:01

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:52

  • عشاء

    20:22

من الى
كتاب "محمد: الرسالة والرسول"
الملك فاروق وجمال عبدالناصر والسادات ومبارك
السادات ومبارك
نادر بكار
حلاقة "مدينة نصر"