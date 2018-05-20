» رسميًا.. «ميسي» يحصد جائزة الحذاء الذهبي

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توج ليونيل ميسي، صانع ألعاب فريق برشلونة والمنتخب الأرجنتيني، بلقب الحذاء الذهبي كأفضل هداف في الدوريات الأوروبية الكبرى برصيد 34 هدفا.

وتفوق ميسي على النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد بحصوله على جائزة الحذاء الذهبى للمرة الخامسة، مقابل 4 مرات لنجم المرنجى.

وحل النجم المصرى محمد صلاح جناح فريق ليفربول فى المركز الثانى برصيد 32 هدفا، وجاء هارى كين مهاجم فريق توتنهام فى المركز الثالث برصيد 30 هدفا.

واحتل المركز الرابع روبرت ليفاندوفسكى مهاجم بايرن ميونخ، ماورو إيكاردى مهاجم إنتر ميلان و تشيرو إيموبيلى مهاجم لاتسيو برصيد 29 هدفا.


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