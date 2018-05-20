إنتر ميلان يحجز مقعدًا بدوري الأبطال

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الرياضة

انتر ميلان ولانسيو
انتر ميلان ولانسيو

أمير سعد

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المصريون

إنتر ميلان

لاتسيو

خطف إنتر ميلان فوزًا مثيرًا من نظيره لاتسيو، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، فى في المباراة التي جمعتهما اليوم، الأحد، على ملعب «الأولمبيكو»، ضمن منافسات الجولة الـ38 من الدوري الإيطالي.

كان لاتسيو البادئ بالتسجيل عن طريق إيفان بيرسيتش بالخطأ فى مرماه وذلك بعد مرور 9 دقائق، قبل أن يدرك دانيلو دى أمبروزيو هدف التعادل لإنتر ميلان بالدقيقة 29 من زمن اللقاء، وعاد لاتسيو للتقدم من جديد عن طريق فيليبى اندرسون فى الدقيقة 41، لينتهى الشوط الأول بتلك النتيجة.

وفى الشوط الثانى نجح ماورو إيكاردى فى تسجيل هدف التعادل لإنتر ميلان بالدقيقة 78 عن طريق ركلة جزاء، قبل أن يطرد حكم المباراة سيناد لوليتش فى الدقيقة 79.

ونجح ماتياس فيتشينو فى خطف هدف الفوز للنيراتزورى بالدقيقة 81 من زمن المباراة، وقام حكم المباراة بطرد اللاعب باتريك من لاتسيو بالدقيقة 90.

بهذه النتيجة نجح إنتر ميلان فى خطف المركز الرابع، ليحجز مقعده فى دورى أبطال أوروبا الموسم المقبل بجانب كل من يوفنتوس، نابولى وروما.

بهذه النتيجة رفع إنتر ميلان رصيده للنقطة 72 فى المركز الرابع بالتساوى مع لاتسيو، ولكن يتفوق النيراتزورى بفارق المواجهات المباشرة حيث انتهى لقاء الدور الأول بين الفريقين بالتعادل السلبي.

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