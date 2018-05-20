  • الأحد 20 مايو 2018
  • بتوقيت مصر11:58 م
بحث متقدم
الهلال الأحمر الليبي يعثر على جثث مصريين

بالصور.. العثور على 116 جثة لمصريين في ليبيا

الحزب الوطني

قيادات «الوطني» تُدشن حزبًا جديدًا

أنس البلتاجي

5 أسئلة حول مصير «أنس البلتاجي»

جمعية من أجل مصر

قريبًا.. تدشين حزب جديد يضم أغلب أعضاء البرلمان

أرشيفية

«الديهي»: الإخوان تجند الشباب عبر 7 جلسات

فتح معبر رفح الحدودي

مصر تريد من إسرائيل إنهاء الحصار على غزة

دار الإفتاء المصرية

«الإفتاء»: زكاة الفطر واجبة على هؤلاء

الشعراوي

لماذا قال الشعراوي عن أحمد شوقي: رضي الله عنه؟

سقوط ذراع رافعة بالمسجد الحرام

بالفيديو والصور.. سقوط ذراع رافعة بالمسجد الحرام

جولدا مائير

«جولدا مائير» أصيبت بهستيريا خلال حرب 73

بعد الفوز على لاتسيو بثلاثية

إنتر ميلان يحجزًا مقعدًا بدوري الأبطال

الرياضة

انتر ميلان ولانسيو
انتر ميلان ولانسيو

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

هل أفلس "الصيني" مالك ميلان؟.. وجالياني يرد!

#

«الكاف» يعلن موعد قرعة دوري الأبطال والكونفيدرالية

المصريون

إنتر ميلان

لاتسيو

خطف إنتر ميلان فوزا مثيرًا من نظيره لاتسيو، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، فى في المباراة التي جمعتهما اليوم، الأحد، على ملعب «الأولمبيكو»، ضمن منافسات الجولة الـ38 من الدوري الإيطالي.

كان لاتسيو البادئ بالتسجيل عن طريق إيفان بيرسيتش بالخطأ فى مرماه وذلك بعد مرور 9 دقائق، قبل أن يدرك دانيلو دى أمبروزيو هدف التعادل لإنتر ميلان بالدقيقة 29 من زمن اللقاء، وعاد لاتسيو للتقدم من جديد عن طريق فيليبى اندرسون فى الدقيقة 41، لينتهى الشوط الأول بتلك النتيجة.

وفى الشوط الثانى نجح ماورو إيكاردى فى تسجيل هدف التعادل لإنتر ميلان بالدقيقة 78 عن طريق ركلة جزاء، قبل أن يطرد حكم المباراة سيناد لوليتش فى الدقيقة 79.

ونجح ماتياس فيتشينو فى خطف هدف الفوز للنيراتزورى بالدقيقة 81 من زمن المباراة، وقام حكم المباراة بطرد اللاعب باتريك من لاتسيو بالدقيقة 90.

بهذه النتيجة نجح إنتر ميلان فى خطف المركز الرابع، ليحجز مقعده فى دورى أبطال أوروبا الموسم المقبل بجانب كل من يوفنتوس، نابولى وروما.

بهذه النتيجة رفع إنتر ميلان رصيده للنقطة 72 فى المركز الرابع بالتساوى مع لاتسيو، ولكن يتفوق النيراتزورى بفارق المواجهات المباشرة حيث انتهى لقاء الدور الأول بين الفريقين بالتعادل السلبي.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل مصر دولة فقيرة بالفعل ؟

جمال سلطان

الاستثمار الاقتصادي لجسد المرأة

محمود سلطان

تهريج رامز واسفاف محمد رمضان

فراج إسماعيل

فلسطين تقول ..سنمطرها عليكم بشعلة الحجر

د. هشام الحمامي

حتى الصيام.. قرار سيادى؟!

د. حسام عقل

(لماذا لم تنزل رسالات السماء على أناس متحضرين!)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» بفرمان «مرتضى».. هذا اللاعب يعود للزمالك الموسم المقبل
» أول تعليق لـ"الحايس" بعد عودته لأرض الوطن
» متهمون يطالبون بسداد 2 مليار ونصف المليار جنيه مقابل التصالح
» الأوقاف: حفظ الأحذية في المساجد مجانًا
» ثالث دولة تنقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس.. غدًا
» بالفيديو.. «كوتينيو» يقود برشلونة للفوز على ريال سوسيداد
» «الأرصاد»: ارتفاع شديد في درجات الحرارة غدًا
» اصابة 13 شرطياً في حادث بالمنيا
» ريال مدريد يدعو النادي الأهلي لهذا الحدث
» 3 موظفين يختلسون 600 ألف جنيه من مستشفي شهير
» صراع إنجليزي على ضم «حجازي»

استطلاع رأي

هل تتوقع زيادة أسعار السلع الفترة المقبلة؟

  • فجر

    03:24 ص

  • فجر

    03:25

  • شروق

    05:01

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:52

  • عشاء

    20:22

من الى
كتاب "محمد: الرسالة والرسول"
الملك فاروق وجمال عبدالناصر والسادات ومبارك
السادات ومبارك
نادر بكار
حلاقة "مدينة نصر"