» أول تعليق لـ"الحايس" بعد عودته لأرض الوطن

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محمد الحايس

توجية الشكر

مداخلة هاتفبة

قال النقيب محمد الحايس، أحد أبطال مواجهة الإرهاب، إن حالته مستقرة بعد تلقيه العلاج بالخارج، معقبًا: "الحمد لله حالتي مستقرة".

ووجه "الحايس"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "العاشرة مساءً"، المذاع على فضائية "دريم"، مساء الأحد، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، واللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية، وكل من وقف بجانبه في رحلة علاجه بالخارج، لافتًا إلى أنه سيستكمل رحلة علاجه الباقية في الداخل.

كان الجيش المصري قد أصدر بيانًا حول ملابسات عمليّة تحرير "الحايس" وقال إنّ مجموعة من القوات المسلحة والشرطة تمكّنت من تحرير الضابط بعد قصف مواقع إرهابيّة بطريق الواحات بالقرب من الصحراء الغربيّة.

ودمّرت القوات 3 عربات دفع رباعي ممتلئة بالذخيرة ومواد شديدة الانفجار، بالإضافة لمقتل عددٍ من الإرهابيّين.


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