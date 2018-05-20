غدًا محاكمة 304 متهمين بمحاولة اغتيال النائب العام المساعد

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محاولة اغتيال

المحكمة العسكرية

محاكمة 304 متهم

المستشار زكريا عبدالعزير

تنظر غدًا الاثنين المحكمة العسكرية، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، محاكمة 304 متهمين بمحاولة اغتيال المستشار زكريا عبدالعزيز النائب العام المساعد، والمنتمين إلى حركة "حسم".

ونسبت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا لحركة "حسم" ارتكاب 17 واقعة إرهابية استهدفت قتل ضباط جيش وشرطة ورجال دين ورجال قضاء ونيابة عامة، وتشير إلى أن مسئول غرفة العمليات المركزية للحركة ويدعى أحمد محمد عبد الحفيظ، هارب إلى تركيا، ويعاونه عدد من أفراد جماعة الإخوان من بينهم على بطيخ، ومجدى شلش، ومحمد أحمد عبد الهادى.


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