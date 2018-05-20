«الديهي»: الإخوان تجند الشباب عبر 7 جلسات

20 مايو 2018 - 11:10 م

كشف الإعلامي نشأت الديهي، عن طريقة تجنيد واختيار الشباب لضمهم لجماعة الإخوان، موضحًا أنه يخضع الشاب الذي يريد الانضمام للجماعة لسبع جلسات بواسطة المكون للجماعة، لكي يقوم المكون بعملية غسيل كاملة للشاب، حتى يصبح كل ولائة لجماعة الإخوان.

وقال "الديهي"، مقدم برنامج "أهل الشر"، المذاع عبر فضائية "ten "، مساء الأحد، أن بعد خضوع الشاب للجلسات، يتم تكليفة بقيام مهمة خطيرة وانتحارية، حتى يثبت أنه صادق ويريد الانضمام لجماعة الإخوان، مشيرًا إلى أنه يتم مراقبة الشباب عند قيامهم بإحدى العمليات، للتأكد من تنفيذ المهمة.

وأضاف "الديهي"، أنه بعد نجاح الشاب في المهمة التي تم تكليفه بها، يقول له قائد الجماعة، أنه أصبح مهيأ لأخذ البيعة، متابعًا "بعد ذلك يتم أخذ الشاب المستهدف إلى غرفة مظلمة بحضور قائد التنظيم، ويقوم شخص بالغرف مغطى بالكامل، باختبار الشاب ويسأله عن آيات الجهاد والقتل، ثم يأخذ مصحف وسلاح ويقسم أنه يطيع الجماعة في كل طلباتها"، حسب قوله.