  • الأحد 20 مايو 2018
  • بتوقيت مصر11:58 م
بحث متقدم
الهلال الأحمر الليبي يعثر على جثث مصريين

بالصور.. العثور على 116 جثة لمصريين في ليبيا

الحزب الوطني

قيادات «الوطني» تُدشن حزبًا جديدًا

أنس البلتاجي

5 أسئلة حول مصير «أنس البلتاجي»

جمعية من أجل مصر

قريبًا.. تدشين حزب جديد يضم أغلب أعضاء البرلمان

أرشيفية

«الديهي»: الإخوان تجند الشباب عبر 7 جلسات

فتح معبر رفح الحدودي

مصر تريد من إسرائيل إنهاء الحصار على غزة

دار الإفتاء المصرية

«الإفتاء»: زكاة الفطر واجبة على هؤلاء

الشعراوي

لماذا قال الشعراوي عن أحمد شوقي: رضي الله عنه؟

سقوط ذراع رافعة بالمسجد الحرام

بالفيديو والصور.. سقوط ذراع رافعة بالمسجد الحرام

جولدا مائير

«جولدا مائير» أصيبت بهستيريا خلال حرب 73

قريبًا.. تدشين حزب جديد يضم أغلب أعضاء البرلمان

آخر الأخبار

جمعية من أجل مصر
جمعية من أجل مصر

حسن علام

أخبار متعلقة
#

تعليق ناري لـ"الحديدي" عن تحويل دعم مصر لحزب

#

سلفيو بنى سويف يدلون بأصواتهم فى الانتخابات

#

نور فرحات: "احنا شبه دولة من زمان"

#

إعلامي: أوقفوا التحرش بهذا الحزب

البرلمان

مستقبل وطن

المصريين الاحرار

من أجل مصر

مستقبل مصر

كشفت مصادر مطلعة عن أن جمعية «من أجل مصر»، بصدد الإعلان عن تأسيس حزب جديد تحت مسمى «مستقبل مصر»، في أعقاب النجاح الذي حققته إبان الانتخابات الرئاسية السابقة، وقدرتها على إقناع قطاع كبير من المواطنين بالمشاركة فيها، وعدم الاستجابة لدعوات المقاطعة.

وفي تصريح إلى «المصريون»، أضافت المصادر التي طلبت عدم نشر اسمها، أن الجمعية تسعى إلى ضم حزب «مستقبل وطن»، وعدد كبير من أعضاء حزب «المصريين الأحرار»، إضافة إلى أكثر من 300 نائب من أعضاء مجلس النواب.

المصادر أشارت إلى أن «من أجل مصر»، تعقد حاليًا اجتماعات مكثفة مع بعض الشخصيات التي تسعى الانضمام للحزب، وكذلك مع الأحزاب التي تسعى الجمعية لضمها.

غير أن داليا يوسف، أحد الأعضاء المؤسسين للجمعية، وعضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، قالت إنها ليس لديها أية معلومات حول الأمر، مشيرة إلى أنها لم تتواصل مع الجمعية منذ فترة، ومن ثم ليس لديها خلفية عما يدور داخلها حاليًا.

وأضافت لـ«المصريون»، أنه من المحتمل أن يكون هناك حديث حول هذا الأمر، لكنها طلبت التواصل مع أحد أعضاء الجمعية للتأكد من ذلك الأمر، متابعة: «ممكن يكون أعضاء مستقبل وطن لديهم معلومات، وممكن التواصل معهم والتأكد من ذلك الموضوع».

وقال عبد الفتاح محمد عبد الفتاح، عضو مجلس النواب عن حزب «مستقبل وطن»، إن الجمعية انضمت للحزب منذ شهر ونصف تقريبًا، مشيرًا إلى أن ما يتردد عن تحول الجمعية لحزب هو أمر يسمعه للمرة الأولى، ولم يعرضه عليه أحد من قبل.

وأضاف لـ«المصريون»، أن حزب «مستقبل وطن»، يمتلك جميع كوادر وقيادات الجمعية، وأصبحوا جميعًا أعضاء بالحزب، لافتًا إلى أن الجميع يعمل من أجل مصر، وفي خدمتها، بصرف النظر عن المسميات.

وتابع: «لديهم الحق في الانسحاب، وإذا كان لديهم نية في تأسيس حزب فهذا حقهم، فالكل يسعى إلى خدمة مصر ومصالح الدولة، لكن ليس لدي معلومات مؤكدة حول تلك الخطوة».

فيما قالت مارجريت عازي، أحد مؤسسي جمعية «من أجل مصر»، وعضو مجلس النواب، إنها ليس لديه معلومات مؤكدة بشأن ما إذا كانت الجمعية تدرس بالفعل ذلك الأمر أم لا.

وقال الدكتور محمد منظور، رئيس جمعية «من أجل مصر»، إن مقترح دمج الأحزاب السياسية في مصر ما هي إلا فكرة مبدعة أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال فعاليات منتدى شباب العالم، والذي عقد في الشهور القليلة الماضية، حين أكد أن الأحزاب كثيرة، ولا بد من دمجها لزيادة قدرة كفاءة عملها.

وأضاف منظور، في بيان له، أن مصر بها ما لا يقل عن 104 حزب مُشهر على أساس قانوني، والأغلبية ليس لها أي تأثير على الساحة السياسية بأي شكل من الأشكال، مؤكدًا أن أغلب دول العالم لا يتواجد بها أكثر من 5 أحزاب ما بين مؤيدين ومعارضين ومن يمثلوا تيار الوسط.

وأشار إلى أن "خطوة دمج الأحزاب ستتم وفقًا لتقارب أيدلوجيات كل حزب على حسب نهجه السياسي، ولن تتم بعشوائية"، لافتًا إلى أن هذه الخطوة ستساهم في إحياء العملية السياسية.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل مصر دولة فقيرة بالفعل ؟

جمال سلطان

الاستثمار الاقتصادي لجسد المرأة

محمود سلطان

تهريج رامز واسفاف محمد رمضان

فراج إسماعيل

فلسطين تقول ..سنمطرها عليكم بشعلة الحجر

د. هشام الحمامي

حتى الصيام.. قرار سيادى؟!

د. حسام عقل

(لماذا لم تنزل رسالات السماء على أناس متحضرين!)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» بفرمان «مرتضى».. هذا اللاعب يعود للزمالك الموسم المقبل
» أول تعليق لـ"الحايس" بعد عودته لأرض الوطن
» متهمون يطالبون بسداد 2 مليار ونصف المليار جنيه مقابل التصالح
» الأوقاف: حفظ الأحذية في المساجد مجانًا
» ثالث دولة تنقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس.. غدًا
» بالفيديو.. «كوتينيو» يقود برشلونة للفوز على ريال سوسيداد
» «الأرصاد»: ارتفاع شديد في درجات الحرارة غدًا
» اصابة 13 شرطياً في حادث بالمنيا
» ريال مدريد يدعو النادي الأهلي لهذا الحدث
» 3 موظفين يختلسون 600 ألف جنيه من مستشفي شهير
» صراع إنجليزي على ضم «حجازي»

استطلاع رأي

هل تتوقع زيادة أسعار السلع الفترة المقبلة؟

  • فجر

    03:24 ص

  • فجر

    03:25

  • شروق

    05:01

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:52

  • عشاء

    20:22

من الى
كتاب "محمد: الرسالة والرسول"
الملك فاروق وجمال عبدالناصر والسادات ومبارك
السادات ومبارك
نادر بكار
حلاقة "مدينة نصر"