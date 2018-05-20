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ثالث دولة تنقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس.. غدًا

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القدس

تل ابيب

أعلن المحلل السياسي والإعلامي الإسرائيلي، شمعون آران، عن الدولة الثالثة التي ستنقل سفارتها من عاصمة الاحتلال الإسرائيلي تل أبيب إلى القدس المحتلة غدًا، عقب أيام من افتتاح الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرًا سفارتها هناك، ومن قبلها دولة جواتيمالا.

وغرد آران عبر حسابه على تويتر قائلاً: "‏سفارة ‎باراجواي التي ستفتتح غدًا في أورشليم القدس هي الثالثة التي تفتتح في العاصمة، بعد الولايات المتحدة وجواتيمالا"، مشيرًا إلى أن رئيس باراجواي ‎سيلتقي غدًا برئيس الكيان الصهيوني ورئيس الوزراء.

وتابع متسائلاً: "أي دولة ستكون التالية؟ ‎هوندوراس أم رومانيا أم المجر أم التشيك؟".


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