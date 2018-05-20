الشوط الأول.. الأهلي يتقدم على المصري

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المصرى

الاهلى

انتهى الشوط الأول بتقدم الأهلي على نظيره المصري، بهدف دون رد، في المباراة المقامة حاليًا على ملعب الجيش ببرج العرب، والمؤجلة من الأسبوع الـ28 ببطولة الدوري العام.

سيطر الأهلى على أحداث الشوط الأول وخصوصاً النصف ساعة الأولى ،ولم يصمد دفاع المصري أمام طوفان هجمات الأهلى حتى نجح أحمد حمدى صانع العاب الفريق الأحمر الشاب من اختراق الدفاع البورسعيدي ومن لعبة "هات وخد" مع صلاح محسن انفرد بأحمد مسعود حارس المصري وأودع الكرة بسهولة فى المرمى.

استمر ضغط الأهلى فى الدقائق المتبقية من عمر الشوط وسط محاولات قليلة من مهاجمى المصري لإدراك هدف التعادل ـوبالتحديد عن طريق أحمد جمعة الذى سدد كرة قوية فى الدقيقة 34 أخطأت المرمى بسنتيمترات.

يخوض الفريقان مباراة الليلة كـ"تحصيل حاصل" بعدما توّج الأهلى ببطولة الدورى رسميًا قبل نهاية المسابقة بستة أسابيع للمرة الأربعين فى تاريخه، فيما حصد المصرى المركز الثالث فى بطولة الدورى خلف الأسماعيلى صاحب لقب الوصيف.


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