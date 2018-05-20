مصر تريد من إسرائيل إنهاء الحصار على غزة

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بعنوان: "تسهيلات مصرية للفلسطينيين للتخفيف عنهم"، قالت صحيفة "هاآرتس" العبرية، إن "قرار مصر بفتح معبر رفح الحدود سيؤدي إلى تخفيف المعاناة عن سكان قطاع غزة ؛ إذ أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي قبل أيام أن معبر رفح سيبقى مفتوحًا طوال شهر رمضان، وأنه أصدر تعليماته للمسئولين المعنيين بفتحه".

وأضافت أن "الخطوة المصرية لاقت تأييدًا على الصعيد العالمي، وظهر ذلك في تصريحات لمبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، الذي أثنى على قرار السيسي آملاً في أن يتيح  هذا الوضع إمكانية الحفاظ على حركة مرور منتظمة عند المعبر".

وأشارت إلى أن "الخطوة ستسمح  بنقل وقود الديزل إلى محطة توليد الكهرباء في قطاع غزة، التي أغلقت في الأيام الأخيرة. بالإضافة إلى ذلك، سيتم السماح لمواد البناء والمواد الغذائية والأدوية بالمرور".

وذكرت أن "الأمر يأتي في وقت تظاهر فيه مؤخرًا حوالي 250 إسرائيليًا ضد حكومة بنيامين نتنياهو بسبب حصار إسرائيل المستمر على قطاع غزة منذ أكثر من 10 سنوات، وألقت الشرطة الإسرائيلية القبض على بعضهم".

وأوضحت أن "منظمي المظاهرة ينتمون لتيارات حقوقية مدافعة عن الفلسطينيين وهي حركات  (مقاتلون من أجل السلام) ، و(كسر الصمت) ، وحزب (ميرتس) اليساري الإسرائيلي".

وأشارت إلى أن "هذه هي أكبر مظاهرة ضد نتنياهو مناصرة للقطاع، منذ بداية مسيرات الفلسطينيين على حدود غزة".

من جانبها، قالت صحيفة "معاريف" العبرية، إنه "بالرغم من فتح مصر لمعبر رفح  قبل أيام بمناسبة شهر رمضان، إلا أن القاهرة ترفض فتح المعبر بشكل دائم في وقت لا تستجيب فيه تل أبيب للمطالب بإنهاء الحصار من جانبها".

وأضافت أن "الخطوة المصرية تأتي بعد سنوات من رفض القاهرة فتح المعبر بشكل دائم وذلك لاعتبارات سياسية وأمنية، إذ تريد إنهاء الحصار الإسرائيلي على الجانب الآخر من حدود غزة،  وهو الأمر الذي يقابل بالرفض والتعنت من قبل الإسرائيليين، ما يجعل القطاع لا زال مقيدًا رغم انسحاب إسرائيل منه عام  2005".

وذكرت أنه "على الرغم من الرفض المصري بفتح المعبر للأبد، إلا أن القاهرة تقوم بهذه الخطوة، أي الفتح، بين الحين والآخر وإن كان بشكل غير رسمي للتخفيف عن معاناة الغزاوية والسماح بمرور الأفراد والبضائع والمواد الضرورية للحياة". 

وختمت: "الخطوة المصرية تزامنت مع أخرى حمساوية يقوم بها إسماعيل هنية ضد إسرائيل؛ حيث دعا مؤخرًا الدول العربية والإسلامية إلى اتخاذ موقف حازم ضد سياسة الولايات المتحدة وانحيازها لإسرائيل وإنشاء جبهة عربية إسلامية لمساعدة فلسطين، من شأنها فضح جرائم إسرائيل. ومحاكمة قادتها على الصعيد الدولي". 


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