» ريال مدريد يدعو النادي الأهلي لهذا الحدث

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المصريون

الاهلى

سانتياجو برنابيو

تلقى مجلس إدارة النادي الأهلي دعوة من ريال مدريد الإسباني، من أجل المشاركة في ندوة مستقبل صناعة كرة القدم حول العالم، التي ستقام بالقاعة الرئيسية باستاد سانتياجو برنابيو معقل النادي الملكي.

ومن المقرر أن يمثل النادي الأهلي في هذا الندوة، محمد سراج الدين، عضو مجلس إدارة النادي، المقرر إقامتها يوم 24 مايو الجاري بحضور أكثر من 200 شخص.

ويسلط عضو مجلس إدارة الأهلي الضوء، خلال كلمته في هذا الملتقى، على تاريخ النادي ونجاحاته، باعتباره أحد أكبر الأندية العربية والإفريقية، وصاحب الشعبية الكبيرة.

يذكر أنه تم اختيار خمسة متحدثين من قارات العالم لإلقاء كلمة خلال هذا الملتقى منهم؛ ماريانو اليزوندو، رئيس دوري المحترفين الأرجنتيني لكرة القدم ممثلاً عن قارة أمريكا الجنوبية، وفرانشسكو ديلجادو، مدير حقوق التسويق والرعاية بالدوري الإسباني لكرة القدم، ممثلاً عن أوروبا، ومحمد سراج الدين، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي المصري، ممثلا عن قارة إفريقيا.


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