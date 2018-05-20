  • الإثنين 21 مايو 2018
  • بتوقيت مصر12:01 ص
بحث متقدم
الهلال الأحمر الليبي يعثر على جثث مصريين

بالصور.. العثور على 116 جثة لمصريين في ليبيا

الحزب الوطني

قيادات «الوطني» تُدشن حزبًا جديدًا

أنس البلتاجي

5 أسئلة حول مصير «أنس البلتاجي»

جمعية من أجل مصر

قريبًا.. تدشين حزب جديد يضم أغلب أعضاء البرلمان

أرشيفية

«الديهي»: الإخوان تجند الشباب عبر 7 جلسات

فتح معبر رفح الحدودي

مصر تريد من إسرائيل إنهاء الحصار على غزة

دار الإفتاء المصرية

«الإفتاء»: زكاة الفطر واجبة على هؤلاء

الشعراوي

لماذا قال الشعراوي عن أحمد شوقي: رضي الله عنه؟

سقوط ذراع رافعة بالمسجد الحرام

بالفيديو والصور.. سقوط ذراع رافعة بالمسجد الحرام

جولدا مائير

«جولدا مائير» أصيبت بهستيريا خلال حرب 73

«بن راشد» يزف بشرى سارة للمقيمين في الإمارات

عرب وعالم

محمد بن راشد
محمد بن راشد

خالد الشرقاوي

أخبار متعلقة
#

مشاري بن راشد يبدأ معاركه الرمضانية مع حماس

#

مشاري بن راشد للإخوان: رمضان شهر المعارك

#

"السيسي" و"بن سلمان" ضمن أقوي 75 شخصية في العالم

#

"ساويرس" يمازح "بن راشد" بشأن إعلان "شاروخان"

الامارات

تأشيرات الإقامة

محمد بن

أعلن نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، محمد بن راشد آل مكتوم، عن تعديلات تتعلق بتأشيرات الإقامة للمستثمرين في دولة الإمارات بهدف استقطاب الاستثمارات العالمية.

 وأوضح آل مكتوم، من خلال حسابه على تويتر: "ترأست اجتماعًا لمجلس الوزراء أقررنا خلاله التالي: 100% تملك المستثمرين العالميين للشركات بالدولة، وتأشيرات إقامة للمستثمرين تصل لـ10 أعوام، وتأشيرات إقامة تصل لـ10 أعوام للمتخصصين من أطباء ومهندسين وغيرهم ولأسرهم وأيضًا للطلاب المتفوقين".

وأضاف: "كما وجهنا بمراجعة نظام الإقامة لتمديد مهل الإقامة للمكفولين على ذويهم من الأبناء والبنات بعد الانتهاء من دراستهم الجامعية لتسهيل دراسة مستقبل إقامتهم في دولة الإمارات".

وأكد حاكم دبي، أنه تم توجيه كافة الجهات المعنية بتفعيل هذه القرارات قبل نهاية العام الجاري.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى تشجيع الاستثمار في الإمارات واستقطاب المواهب، قائلاً: "بيئتنا المنفتحة، وقيمنا المتسامحة، وبنيتنا التحتية، وتشريعاتنا المرنة تشكل أفضل خطة لاستقطاب الاستثمارات العالمية والمواهب الاستثنائية، وستبقى دولة الإمارات هي أرض الفرص، وهي أفضل بيئة لتحقيق أحلام البشر، وإطلاق إمكانياتهم الاستثنائية".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل مصر دولة فقيرة بالفعل ؟

جمال سلطان

الاستثمار الاقتصادي لجسد المرأة

محمود سلطان

تهريج رامز واسفاف محمد رمضان

فراج إسماعيل

فلسطين تقول ..سنمطرها عليكم بشعلة الحجر

د. هشام الحمامي

حتى الصيام.. قرار سيادى؟!

د. حسام عقل

(لماذا لم تنزل رسالات السماء على أناس متحضرين!)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» رسميًا.. «ميسي» يحصد جائزة الحذاء الذهبي
» بفرمان «مرتضى».. هذا اللاعب يعود للزمالك الموسم المقبل
» أول تعليق لـ"الحايس" بعد عودته لأرض الوطن
» متهمون يطالبون بسداد 2 مليار ونصف المليار جنيه مقابل التصالح
» الأوقاف: حفظ الأحذية في المساجد مجانًا
» ثالث دولة تنقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس.. غدًا
» بالفيديو.. «كوتينيو» يقود برشلونة للفوز على ريال سوسيداد
» «الأرصاد»: ارتفاع شديد في درجات الحرارة غدًا
» اصابة 13 شرطياً في حادث بالمنيا
» ريال مدريد يدعو النادي الأهلي لهذا الحدث
» 3 موظفين يختلسون 600 ألف جنيه من مستشفي شهير

استطلاع رأي

هل تتوقع زيادة أسعار السلع الفترة المقبلة؟

  • فجر

    03:24 ص

  • فجر

    03:24

  • شروق

    05:01

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:52

  • عشاء

    20:22

من الى
كتاب "محمد: الرسالة والرسول"
الملك فاروق وجمال عبدالناصر والسادات ومبارك
السادات ومبارك
نادر بكار
حلاقة "مدينة نصر"