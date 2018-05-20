» اصابة 13 شرطياً في حادث بالمنيا

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حادث سير

المنيا

اصابة 13 شرطي

أصيب 13 شرطيًا مساء اليوم الأحد فى حادث انقلاب ميكروباص بطريق الشيخ فضل بمركز بني مزار شمال محافظة المنيا، وتبين أنهم كانوا عائدين من عملهم بأمن الموانئ بمدينة شرم الشيخ فى محافظة جنوب سيناء.

كان اللواء ممدوح عبد المنصف، مدير أمن المنيا، قد تلقي إخطارًا من العميد الدكتور منتصر عويضة، مدير مباحث المديرية، بوقوع حادث سير بطريق الشيخ فضل بمركز بنى مزار.

بالفحص وانتقال أجهزة الأمن، تبين انقلاب سيارة أجرة يستقلها 13 شرطيًا، كانوا عائدين من أمن المواني بمدينة شرم الشيخ، حيث مقر عملهم وأن السيارة التي كانوا يستقلونها تعرضت للانقلاب شرق كمين الشيخ فضل بحوالي 2 كيلومتر.

وعلى الفور تم نقلهم بسيارات الإسعاف إلى مستشفى بنى مزار العام، وتحرر محضر بالحادث وانتقل رجال المرور لمعرفة أسبابه وتسير الحركة بالطريق.


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