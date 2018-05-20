» صراع إنجليزي على ضم «حجازي»

20 مايو 2018 - 10:13 م

كشف صحيفة ذا صن البريطانية، عن وجود رغبة لدي ناديي ليستر سيتي ووست هام، للتعاقد مع الدولبي المصري أحمد حجازي، مدافعه وست بروميتش، الذي هبط هذا الموسم إلى دوري القسم الثاني، من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

الصحيفة الإنجليزية، قالت إن هناك بندا في عقد حجازي يسمح له بالمغادرة مقابل 2.5 مليون جنيه إسترليني فقط، وودع نادي وست بروميتش منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، وهبط إلى دوري الدرجة الأولى، بعدما احتل المركز 19 وقبل الأخير في الموسم المنتهي قبل عدة أيام.

وشددت الصحيفة على أن حجازي سيتلقى عروضًا من أندية أخرى خلال الفترة المقبلة، وفقًا لما قد يقدمه مع المنتخب المصري في كأس العالم 2018.

وفقد نادي وست هام، مدافعيه خوسي فونتي وجيمس كولينز، خلال الشهور الماضية بسبب الإصابة، بينما يفتقد ليستر سيتي لخدمات روبيرت هوث.

وانتقل الدولي المصري في الصيف الماضي من الأهلي، في يناير قبل الماضي، ولعب جميع مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز البالغ عددها 38 من الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، وسجل هدف الفوز في أول ظهور له على بورنموث في المباراة الافتتاحية.

الجدير بالذكر أن وست بروميتش يضم بين صفوفه أيضًا المصري علي جبر، لكنه لم يشارك مع الفريق في أي من مباريات البريميرليج في الموسم المنتهي.