» 3 موظفين يختلسون 600 ألف جنيه من مستشفي شهير

20 مايو 2018 - 10:11 م

أمر المستشار عبد الرحمن شتلة، المحامى العام الأول لنيابات غرب القاهرة، حبس 3 موظفين فى مستشفى شهير بالعباسية 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة اختلاس 600 ألف جنيه.

وكشفت التحقيقات، أن المتهمين هم موظفون فى إدارة الحسابات بالمستشفى الخاص الشهيرة بمنطقة العباسية، وكونوا تشكيلاً عصابيًا فيما بينهم لسرقة أموال المرضى الذين يترددون على المستشفى لتلقيهم العلاج داخل وحدات العلاج.

وتبين من التحريات والتحقيقات، أن المتهمين كانوا يشترطون عند دخول المرضى للمستشفى للعلاج أو حجزهم بالمستشفى دفع مبالغ مالية "تحت الحساب" تسترد عقب خروجهم من المستشفى بعد اكتمال شفائهم.

وكشف التحريات، أن المتهمين استغلوا عملهم فى الحسابات بالمستشفى وحرروا دفاتر وإيصالات تفيد استلام المرضى لتلك المبالغ لتورديها إلى ادارة المستشفى، مستغلين أن بعض المرضى لا يسألون عن استراد تلك المبالغ عقب خروجهم من المستشفى بعد اكتمال شفائهم.

تم كشف أمر المتهمين عن طريق مدير المستشفى، الذى اكتشف وجود اختلاس لمبالغ وصلت إلى 600 ألف جنيه وأن الأموال التى يودعها المرضى عند دخولهم المستشفى لا تسترد لهم بعد دفع باقى مصاريف العلاج، حيث اتهم 3 موظفين بالاختلاس وتمت إحالتهم للنيابة، واعترف المتهمون أمام النيابة بارتكابهم وقائع اختلاس مبالغ وصلت إلى 600 ألف جنيه من الأموال التى يودعها المرضى عند دخولهم المستشفى وتقسيمها فيما بينهم.