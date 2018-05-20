  • الأحد 20 مايو 2018
  • بتوقيت مصر10:29 م
بحث متقدم
برشلونة

بث مباشر.. مباراة برشلونة وريال سوسيداد

دار الإفتاء المصرية

«الإفتاء»: زكاة الفطر واجبة على هؤلاء

الشعراوي

لماذا قال الشعراوي عن أحمد شوقي: رضي الله عنه؟

جولدا مائير

«جولدا مائير» أصيبت بهستيريا خلال حرب 73

دياز

مدرب الأهلي الجديد يصل خلال ساعات

سقوط ذراع رافعة بالمسجد الحرام

بالفيديو والصور.. سقوط ذراع رافعة بالمسجد الحرام

المتحدث العسكري السابق أثناء لقائه مع رئيس حزب الوفد

تعيين المتحدث العسكري السابق مساعدًا لرئيس"الوفد"

مكرم محمد أحمد

"أبو عمر المصري" ليس فيه إساءة للسودان

خالد الجندي

الجندي: صيام شهر رمضان لم يكن إجباريًا

توفيق عكاشة

قبول استشكال عكاشة ووقف حكم حبسه سنة

بالعباسية

3 موظفين يختلسون 600 ألف جنيه من مستشفي شهير

قضايا وحوادث

نقود
نقود

مصطفى صابر

أخبار متعلقة
#

ضبط موظفين بمحكمة جنوب القاهرة أثناء تقاضيهم "400 ألف جنيه رشوة"

#

"الداخلية" تفك شفرة اختلاس 5 ملايين جنيه

#

100 ألف جنيه للمتوفى و50 للمصابين فى واقعة "مصعد بنها"

#

رفع تعويضات ضحايا "أسانسير بنها" إلى 100 ألف جنيه

مستشفى

العباسية

النيابة العامة

حبس 3 موظفين

اختلاس 600 ألف جنية

أمر المستشار عبد الرحمن شتلة، المحامى العام الأول لنيابات غرب القاهرة، حبس 3 موظفين فى مستشفى شهير بالعباسية 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة اختلاس 600 ألف جنيه.

وكشفت التحقيقات، أن المتهمين هم موظفون فى إدارة الحسابات بالمستشفى الخاص الشهيرة بمنطقة العباسية، وكونوا تشكيلاً عصابيًا فيما بينهم لسرقة أموال المرضى الذين يترددون على المستشفى لتلقيهم العلاج داخل وحدات العلاج.

وتبين من التحريات والتحقيقات، أن المتهمين كانوا يشترطون عند دخول المرضى للمستشفى للعلاج أو حجزهم بالمستشفى دفع مبالغ مالية "تحت الحساب" تسترد عقب خروجهم من المستشفى بعد اكتمال شفائهم.

وكشف التحريات، أن المتهمين استغلوا عملهم فى الحسابات بالمستشفى وحرروا دفاتر وإيصالات تفيد استلام المرضى لتلك المبالغ لتورديها إلى ادارة المستشفى، مستغلين أن بعض المرضى لا يسألون عن استراد تلك المبالغ عقب خروجهم من المستشفى بعد اكتمال شفائهم.

تم كشف أمر المتهمين عن طريق مدير المستشفى، الذى اكتشف وجود اختلاس لمبالغ وصلت إلى 600 ألف جنيه وأن الأموال التى يودعها المرضى عند دخولهم المستشفى لا تسترد لهم بعد دفع باقى مصاريف العلاج، حيث اتهم 3 موظفين بالاختلاس وتمت إحالتهم للنيابة، واعترف المتهمون أمام النيابة بارتكابهم وقائع اختلاس مبالغ وصلت إلى 600 ألف جنيه من الأموال التى يودعها المرضى عند دخولهم المستشفى وتقسيمها فيما بينهم.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل مصر دولة فقيرة بالفعل ؟

جمال سلطان

الاستثمار الاقتصادي لجسد المرأة

محمود سلطان

تهريج رامز واسفاف محمد رمضان

فراج إسماعيل

فلسطين تقول ..سنمطرها عليكم بشعلة الحجر

د. هشام الحمامي

حتى الصيام.. قرار سيادى؟!

د. حسام عقل

(لماذا لم تنزل رسالات السماء على أناس متحضرين!)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» بث مباشر.. مباراة الأهلي والمصري
» 3 موظفين يختلسون 600 ألف جنيه من مستشفي شهير
» صراع إنجليزي على ضم «حجازي»
» "سيدة" : "زوجي بياخد مني شقايه وبيمارس الرزيلة أمام ابنته"
» خطة «مورينيو» لعرقلة انتقال «صلاح» للريال
» جنايات المنيا تستأنف غدًا محاكمة 20 محاميًا بتهمة إهانة القضاء
» "الحايس" يعود الي أرض الوطن بعد رحلة علاج
» بالصور.. "والي" تكشف عن الحالة الصحية لـ"مديحه يسري"
» الذهب يرتفع 3 جنيهات
» رئيس الريال: أي ناد في العالم يتمنى ضم «صلاح»
» قرار من "كوبر" بتغيير موعد معسكر ودية الكويت

استطلاع رأي

هل تتوقع زيادة أسعار السلع الفترة المقبلة؟

  • فجر

    03:24 ص

  • فجر

    03:25

  • شروق

    05:01

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:52

  • عشاء

    20:22

من الى
كتاب "محمد: الرسالة والرسول"
الملك فاروق وجمال عبدالناصر والسادات ومبارك
السادات ومبارك
نادر بكار
حلاقة "مدينة نصر"