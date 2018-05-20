  • الأحد 20 مايو 2018
  • بتوقيت مصر10:30 م
بحث متقدم
برشلونة

بث مباشر.. مباراة برشلونة وريال سوسيداد

دار الإفتاء المصرية

«الإفتاء»: زكاة الفطر واجبة على هؤلاء

الشعراوي

لماذا قال الشعراوي عن أحمد شوقي: رضي الله عنه؟

جولدا مائير

«جولدا مائير» أصيبت بهستيريا خلال حرب 73

دياز

مدرب الأهلي الجديد يصل خلال ساعات

سقوط ذراع رافعة بالمسجد الحرام

بالفيديو والصور.. سقوط ذراع رافعة بالمسجد الحرام

المتحدث العسكري السابق أثناء لقائه مع رئيس حزب الوفد

تعيين المتحدث العسكري السابق مساعدًا لرئيس"الوفد"

مكرم محمد أحمد

"أبو عمر المصري" ليس فيه إساءة للسودان

خالد الجندي

الجندي: صيام شهر رمضان لم يكن إجباريًا

توفيق عكاشة

قبول استشكال عكاشة ووقف حكم حبسه سنة

«الإفتاء»: زكاة الفطر واجبة على هؤلاء

آخر الأخبار

دار الإفتاء المصرية
دار الإفتاء المصرية

خالد الشرقاوي

أخبار متعلقة
#

سر السيدة الغامضة التي ساعدت عصابة "علي بابا" على الهرب

#

«الإفتاء» تعلن عن قيمة زكاة الفطر لهذا العام

#

الصهاينة ليس لهم أي حق في أراضي الفلسطينيين

#

"الإفتاء" يجوز للمرأة تلاوة القرآن بدون حجاب

دار الافتاء

زكاة الفطر

على من تجب زكاة الفطر

أكدت دار الإفتاء المصرية، اليوم الأحد، أن زكاة الفطر ليست واجبة على الأغنياء وحدهم أو من يدخرون الأموال، وإنما هي واجبة على من شهد آخر ليلة من رمضان، ويملك قوت يومه وليلته.

وأوضحت "الإفتاء" في إجابتها عن سؤال: "هل تجب الزكاة ( زكاة الفطر ) على من ليس عنده مال ادخار؟ وهل تقضى الزكاة كما تقضى الصلاة؟"، أن زكاة الفطر واجبة على من شهد آخر ليلة من رمضان ويملك قوت يومه وليلته عن نفسه ومن يعول ومن أخّر صدقة الفطر حتى انتهت صلاة العيد فعليه أن يخرجها على سبيل الصدقة.

وكان الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، قد حدد قيمة زكاة الفطر لهذا العام 1439 هجريًّا بـ 13 جنيهًا كحدٍّ أدنى عن كل فرد.

وقال المفتي، إن تقدير قيمة زكاة الفطر لهذا العام، جاءت بالتنسيق مع مجمع البحوث الإسلامية برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، لتكون عند مستوى 13 جنيهًا كحدٍّ أدنى عن كل فرد، مشيرًا إلى أن دار الإفتاء المصرية اختارت الأخذ برأي الإمام أبي حنيفة في جواز إخراج زكاة الفطر بالقيمة نقودًا بدلًا من الحبوب؛ تيسيرًا على الفقراء في قضاء حاجاتهم ومطالبهم.

وأضاف "علام"، أن قيمة زكاة الفطر تعادل 2 كيلو ونصف الكيلو جرام من الحبوب عن كل فرد، وفقًا لأقل أنواع الحبوب سعرًا، وهو القمح، مشددًا على ضرورة إخراج زكاة الفطر قبل موعد صلاة العيد، لِنَيْلِ أجرها، وحتى يتيسر للمحتاجين الاستفادة منها.

وأكد أن إخراج زكاة الفطر بعد صلاة العيد، يجعلها صدقةً من الصدقات، ومن الضروري إخراج زكاة الفطر في مصارفها الشرعية التي بيَّنها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، خصوصًا للفقراء والمساكين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «أَغْنُوهمْ عن السؤال في هذا اليوم».


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل مصر دولة فقيرة بالفعل ؟

جمال سلطان

الاستثمار الاقتصادي لجسد المرأة

محمود سلطان

تهريج رامز واسفاف محمد رمضان

فراج إسماعيل

فلسطين تقول ..سنمطرها عليكم بشعلة الحجر

د. هشام الحمامي

حتى الصيام.. قرار سيادى؟!

د. حسام عقل

(لماذا لم تنزل رسالات السماء على أناس متحضرين!)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» بث مباشر.. مباراة الأهلي والمصري
» 3 موظفين يختلسون 600 ألف جنيه من مستشفي شهير
» صراع إنجليزي على ضم «حجازي»
» "سيدة" : "زوجي بياخد مني شقايه وبيمارس الرزيلة أمام ابنته"
» خطة «مورينيو» لعرقلة انتقال «صلاح» للريال
» جنايات المنيا تستأنف غدًا محاكمة 20 محاميًا بتهمة إهانة القضاء
» "الحايس" يعود الي أرض الوطن بعد رحلة علاج
» بالصور.. "والي" تكشف عن الحالة الصحية لـ"مديحه يسري"
» الذهب يرتفع 3 جنيهات
» رئيس الريال: أي ناد في العالم يتمنى ضم «صلاح»
» قرار من "كوبر" بتغيير موعد معسكر ودية الكويت

استطلاع رأي

هل تتوقع زيادة أسعار السلع الفترة المقبلة؟

  • فجر

    03:24 ص

  • فجر

    03:25

  • شروق

    05:01

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:52

  • عشاء

    20:22

من الى
كتاب "محمد: الرسالة والرسول"
الملك فاروق وجمال عبدالناصر والسادات ومبارك
السادات ومبارك
نادر بكار
حلاقة "مدينة نصر"