«جولدا مائير» أصيبت بهستيريا خلال حرب 73

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جولدا وافقت على وقف النار بعد خسارة إسرائيل في الحرب مخالفة الجميع

حالة من الغرور والثقة المفرطة سادت قيادات إسرائيل قبل الحرب مع مصر

بمناسبة مرور 120 عامًا على مولدها، قالت القناة العاشرة الإسرائيلية، إن جولدا مائير رئيسة وزراء إسرائيل السابقة أصيبت بحالة رعب هستيري إبان حرب أكتوبر 1973، التي انتهت لصالح مصر.

وأضافت أن "أحد الدروس التي تعلمناها من هذه الحرب هو أنه لابد لإسرائيل من قيادات ورؤساء حكومات يعرفون كيفية السيطرة والتحكم في القوات العسكرية، الأمر الذي لم يتحقق أثناء المعارك مع مصر وسوريا".

وأوضحت أن "فيلمًا وثائقيًا عرض مؤخرًا بالقناة -العاشرة الإسرائيلية- باسم (القباطنة) يكشف عن زيف الفكرة السائدة عن مائير بأنها كانت صاحبة شخصية قوية ولم تعرف الضعف أو الخوف في إدارتها للبلاد واتخاذ القرار".

وذكرت أن "الفيلم الوثائقي يركز على السيدة الأولى والوحيدة التي حكمت إسرائيل منذ تأسيسها حتى الآن، ويحاول أن يحطم الأسطورة الشائعة عن شخصيتها كامرأة قوية".

وأشارت إلى أن "الإسرائيليين لا يعرفون شيئًا عن رئيسة وزرائهم السابقة خلال فترة حرب 1973 سوى أنها كانت تتسم ببرود الأعصاب، لكن الفيلم يكشف العكس تمامًا؛ حيث أصيبت بالهستيريا، واستقلت طائرتها متوجهة إلى الولايات المتحدة للاستنجاد بها".

وواصلت: "في واشنطن، التقت رئيسة الحكومة الإسرائيلية بالرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون؛ حيث طلبت منه وهي تستغيث، مساعدة إسرائيل بإقامة جسر جوي لنقل السلاح إليها، وخشيت أن يكشف المصريون أمر الجسر؛ بل إنها وافقت على وقف لإطلاق النيران عندما أصبحت إسرائيل في وضع الخاسر بالحرب، واتخذت قرارها هذا مخالفة لآراء المسئولين العسكريين ومتخذي القرار بتل أبيب".

وقالت القناة الإسرائيلية، إن "(القباطنة) يميط اللثام عن حالة الثقة المفرطة والتي وصلت إلى حد الغرور بين قيادات إسرائيل ومن بينهم مائير في الجيش الإسرائيلي؛ لدرجة أن شلومو جازيت أحد كبار المسئولين بجهاز الاستخبارات الحربية (أمان) طالب بتوجيه ضربة جديدة لسوريا". 

وذكرت أن "الفيلم الوثائقي يدمر ويدحض الصورة النمطية عن جولدا، والتي كان تروج شائعات من بينها أن الوزراء والجنرالات كانوا يقفون لها إذا دخلت قاعة الاجتماعات، ويقفون إذا خرجت حتى لو ذهبت إلى الحمام وعادت، بل يظهرها في صورة الخائفة والقلقة أثناء معارك الحرب".


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