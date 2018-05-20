» رئيس الريال: أي ناد في العالم يتمنى ضم «صلاح»

20 مايو 2018 - 09:12 م

أشاد رامون كالديرون، رئيس نادي ريال مدريد السابق، بالمستوى المميز الذي يقدمه محمد صلاح، مهاجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، خلال الموسم الجاري.

وقال كالديرون، في تصريحات للصحف الإسبانية: «أي نادي يرغب في الحصول على صلاح، لكنْ لديه عقد، وأنا متأكد من أن ليفربول لن يكون سعيدًا بالسماح له بالرحيل».

وأضاف: «سيكون الأمر بيد اللاعب، إذا كنت من أفضل اللاعبين في العالم، عليك أن تقرر بنفسك إما أن تنتقل أو تبقى في ناديك».

وقدم محمد صلاح موسمًا استثنائيًا مع ليفربول حيث سجل 44 هدفًا في جميع البطولات، وقاد الريدز للوصول لنهائي دوري أبطال أوروبا حيث يواجه ريـال مدريد يوم السبت المقبل.