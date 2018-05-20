تعيين المتحدث العسكري السابق مساعدًا لرئيس"الوفد"

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حزب الوفد

المتحدث العسكرى

بهاء الدين ابو شقة

العميد محمد سمير

قرر المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، الأحد، تعيين العميد محمد سمير، المتحدث العسكري السابق، مساعدًا لرئيس الحزب لشؤون الشباب.

وأكد في المادة الثانية في القرار الذي نشره اليوم على تنفيذه من تاريخ صدوره وإلغاء كل ما يخالف ذلك من قرارات.

وكان العميد محمد سمير المتحدث العسكرى السابق، التقى برئيس حزب الوفد المستشار بهاء أبو شقة فى مقر الوفد الرئيسى بالدقى.

وخلال اللقاء وقع محمد سمير على استمارة انضمامه لعضوية حزب الوفد، وقرر بهاء أبو شقة تعيينه مساعدا لرئيس حزب الوفد لشئون الشباب.



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