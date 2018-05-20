بالفيديو والصور.. سقوط ذراع رافعة بالمسجد الحرام

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سقوط رافعة

أفادت إمارة منطقة مكة في حسابها على موقع "تويتر"، بسقوط ذراع رافعة متحركة داخل منطقة عمل في ‎المسجد الحرام بمكة المكرمة وإصابة سائق الرافعة بإصابات طفيفة.

وأشارت إلى أن الموقع الذي وقع فيه الحادث "مخصص للعمل وليس للصلاة ولا لمسار المعتمرين والزوار".

وأوضحت أنه "جار اتخاذ الإجراءات اللازمة"، مرفقة التغريدة بصور من موقع الحادث.

وتشهد مكة المكرمة، هذه الأيام كثافة في عدد الزوار والمعتمرين الذين يحرصون على أداء العمرة خلال شهر رمضان، وأداء الصلوات وخصوصًا التراويح في المسجد الحرام.

وفي 11 سبتمبر 2015، سقطت رافعة ضمن مشروع توسعة الحرم المكي، الذي كانت تقوم به مجموعة "بن لادن"؛ ما تسبب في مقتل 110، وإصابة نحو 400 آخرين بجروح.




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