  • الأحد 20 مايو 2018
  • بتوقيت مصر08:58 م
بحث متقدم
مكرم محمد أحمد

"أبو عمر المصري" ليس فيه إساءة للسودان

برشلونة

بث مباشر.. مباراة برشلونة وريال سوسيداد

خالد الجندي

الجندي: صيام شهر رمضان لم يكن إجباريًا

تريزيجيه ينتقل إلى ليفربول

مهاجم منتخب مصر يدخل حسابات فريق صلاح سابقا

السيسي

بالصور.. لافتات لـ"السيسي" تملأ شوارع غزة

رونالدو وصلاح

"رونالدو" ينتصر لـ"صلاح" على مهاجم "البايرن"

توفيق عكاشة

وقف حبس توفيق عكاشة في تزوير الدكتوراه

القدس

كواليس نقل سفارة جديدة إلى القدس غداً

عبدالله السعيد

قرار جديد من رئيس الزمالك بشأن أزمة "السعيد"

حريق المجمع العلمي

تفاصيل إنقاذ أطفال حضانة بأرض اللواء من التفحم

بث مباشر.. مباراة برشلونة وريال سوسيداد

الرياضة

برشلونة
برشلونة

المصريون

أخبار متعلقة
#

9 أرقام شهدها كلاسيكو الأرض بين برشلونة وريال مدريد

#

بث مباشر.. نقل عجلة توت عنخ آمون الحربية

#

بث مباشر.. مباراة بايرن ميونخ وريال مدريد

#

موعد مباراة الكلاسيكو بين الريال وبرشلونة

بث مباشر

برشلونة

الدوري الاسباني

المصريون

ريال سوسيداد

يقوم موقع "المصريون"، بتقديم خدمة البث المباشر لجميع الأحداث الرياضية في العالم.

ويقدم اليوم بث مباشر لمباراة برشلونة وريال سوسيداد في بطولة الدوري الإسباني.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل مصر دولة فقيرة بالفعل ؟

جمال سلطان

الاستثمار الاقتصادي لجسد المرأة

محمود سلطان

تهريج رامز واسفاف محمد رمضان

فراج إسماعيل

فلسطين تقول ..سنمطرها عليكم بشعلة الحجر

د. هشام الحمامي

حتى الصيام.. قرار سيادى؟!

د. حسام عقل

(لماذا لم تنزل رسالات السماء على أناس متحضرين!)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» بالصور.. "والي" تكشف عن الحالة الصحية لـ"مديحه يسري"
» قرار من "كوبر" بتغيير موعد معسكر ودية الكويت
» الفيفا يهدد الزمالك
» الذهب يرتفع 3 جنيهات
» رسميا.. الزمالك يحصل على توقيع نجم "الدراويش"
» عقوبات مالية على الزمالك وسموحة بسبب نهائي الكأس
» تحذيرات من طقس الغد
» وزير الدفاع يتناول الإفطار مع طلبة الكليات والمعاهد العسكرية
» حكام الجولة الأخيرة في الدوري بين الأهلي والمصري
» ثاني أكبر عمدة في اليونان يتلقي "علقة ساخنة"
» المتهم في مجزرة الثانوية: "تركت بعضهم أحياء ليرون قصتي"

استطلاع رأي

هل تتوقع زيادة أسعار السلع الفترة المقبلة؟

  • فجر

    03:24 ص

  • فجر

    03:25

  • شروق

    05:01

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:52

  • عشاء

    20:22

من الى
كتاب "محمد: الرسالة والرسول"
الملك فاروق وجمال عبدالناصر والسادات ومبارك
السادات ومبارك
نادر بكار
حلاقة "مدينة نصر"