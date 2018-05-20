  • الأحد 20 مايو 2018
  • بتوقيت مصر08:58 م
بحث متقدم
مكرم محمد أحمد

"أبو عمر المصري" ليس فيه إساءة للسودان

برشلونة

بث مباشر.. مباراة برشلونة وريال سوسيداد

خالد الجندي

الجندي: صيام شهر رمضان لم يكن إجباريًا

تريزيجيه ينتقل إلى ليفربول

مهاجم منتخب مصر يدخل حسابات فريق صلاح سابقا

السيسي

بالصور.. لافتات لـ"السيسي" تملأ شوارع غزة

رونالدو وصلاح

"رونالدو" ينتصر لـ"صلاح" على مهاجم "البايرن"

توفيق عكاشة

وقف حبس توفيق عكاشة في تزوير الدكتوراه

القدس

كواليس نقل سفارة جديدة إلى القدس غداً

عبدالله السعيد

قرار جديد من رئيس الزمالك بشأن أزمة "السعيد"

حريق المجمع العلمي

تفاصيل إنقاذ أطفال حضانة بأرض اللواء من التفحم

مهاجم منتخب مصر يدخل حسابات فريق صلاح سابقا

الرياضة

تريزيجيه ينتقل إلى ليفربول
صلاح وتريزيجيه

محمد الخرو

أخبار متعلقة
#

بالمستندات.. "صلاح" ينقذ أهله بـ450 ألف دولار

#

"صلاح" يعود إلى تشيلسى.. غدًا

#

"الجبلاية" يوافق على هذا الطلب لـ"صلاح"

#

وكيله: هذا موقف «صلاح» من الاستمرار مع «ليفربول»

منتخب مصر

محمد صلاح

فيورنتينا

تريزيجية

دخل اللاعب محمود حسن تريزيجية نجم منتخب مصر المخترف بين صفوف قاسم باشا التركي ضمن حسابات فيورنتينا الايطالي الفريق القديم للنجم العالمي محمد صلاح.

وقال موقع "كينج فوت" الرياضي المتخصص إلى أن تريزيجيه، مهاجم فريق "قاسم باشا" التركي، في طريقه للانتقال إلى فريق فيورنتينا الإيطالي، الفريق السابق لنجم المنتخب المصري وليفربول الإنجليزي، محمد صلاح.

ويقدم تريزيجيه أداء متميزا مع "قاسم باشا"، حيث سجل 16 هدفا، وساهم في تسجيل 8 أهداف أخرى بتمريراته الحاسمة.

وقال الموقع إن اللاعب المصري بالفعل بدأت أندية تركية كبرى في التفاوض معه للانتقال في فترة الانتقالات الصيفية، مثل غالاتاسراي، بالإضافة إلى أندية في الدوري الإنجليزي مثل: بيرنلي، وإيفرتون، وليسترسيتي، وبورتسموث، لكن اللاعب يبدو أنه يفضل أن يسير على خطى زميله في الفراعنة، محمد صلاح بالانتقال إلى فيورنتينا.

لكن "قاسم باشا"، يبدو أنه سينتظر قبل الإعلان عن إتمام أي صفقة لانتقال تريزيجيه، 23 عاما، حتى تنتهي مشاركة اللاعب مع المنتخب المصري في مونديال "روسيا 2018"، خاصة وأن سعره قد يرتفع بصورة كبيرة لو ظهر بصورة جيدة في كأس العالم، وحقق انتصارات وإنجازات مع الفراعنة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل مصر دولة فقيرة بالفعل ؟

جمال سلطان

الاستثمار الاقتصادي لجسد المرأة

محمود سلطان

تهريج رامز واسفاف محمد رمضان

فراج إسماعيل

فلسطين تقول ..سنمطرها عليكم بشعلة الحجر

د. هشام الحمامي

حتى الصيام.. قرار سيادى؟!

د. حسام عقل

(لماذا لم تنزل رسالات السماء على أناس متحضرين!)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» بالصور.. "والي" تكشف عن الحالة الصحية لـ"مديحه يسري"
» قرار من "كوبر" بتغيير موعد معسكر ودية الكويت
» الفيفا يهدد الزمالك
» الذهب يرتفع 3 جنيهات
» رسميا.. الزمالك يحصل على توقيع نجم "الدراويش"
» عقوبات مالية على الزمالك وسموحة بسبب نهائي الكأس
» تحذيرات من طقس الغد
» وزير الدفاع يتناول الإفطار مع طلبة الكليات والمعاهد العسكرية
» حكام الجولة الأخيرة في الدوري بين الأهلي والمصري
» ثاني أكبر عمدة في اليونان يتلقي "علقة ساخنة"
» المتهم في مجزرة الثانوية: "تركت بعضهم أحياء ليرون قصتي"

استطلاع رأي

هل تتوقع زيادة أسعار السلع الفترة المقبلة؟

  • فجر

    03:24 ص

  • فجر

    03:25

  • شروق

    05:01

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:52

  • عشاء

    20:22

من الى
كتاب "محمد: الرسالة والرسول"
الملك فاروق وجمال عبدالناصر والسادات ومبارك
السادات ومبارك
نادر بكار
حلاقة "مدينة نصر"