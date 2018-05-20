مهاجم منتخب مصر يدخل حسابات فريق صلاح سابقا

20 مايو 2018 - 07:47 م

دخل اللاعب محمود حسن تريزيجية نجم منتخب مصر المخترف بين صفوف قاسم باشا التركي ضمن حسابات فيورنتينا الايطالي الفريق القديم للنجم العالمي محمد صلاح.

وقال موقع "كينج فوت" الرياضي المتخصص إلى أن تريزيجيه، مهاجم فريق "قاسم باشا" التركي، في طريقه للانتقال إلى فريق فيورنتينا الإيطالي، الفريق السابق لنجم المنتخب المصري وليفربول الإنجليزي، محمد صلاح.

ويقدم تريزيجيه أداء متميزا مع "قاسم باشا"، حيث سجل 16 هدفا، وساهم في تسجيل 8 أهداف أخرى بتمريراته الحاسمة.

وقال الموقع إن اللاعب المصري بالفعل بدأت أندية تركية كبرى في التفاوض معه للانتقال في فترة الانتقالات الصيفية، مثل غالاتاسراي، بالإضافة إلى أندية في الدوري الإنجليزي مثل: بيرنلي، وإيفرتون، وليسترسيتي، وبورتسموث، لكن اللاعب يبدو أنه يفضل أن يسير على خطى زميله في الفراعنة، محمد صلاح بالانتقال إلى فيورنتينا.

لكن "قاسم باشا"، يبدو أنه سينتظر قبل الإعلان عن إتمام أي صفقة لانتقال تريزيجيه، 23 عاما، حتى تنتهي مشاركة اللاعب مع المنتخب المصري في مونديال "روسيا 2018"، خاصة وأن سعره قد يرتفع بصورة كبيرة لو ظهر بصورة جيدة في كأس العالم، وحقق انتصارات وإنجازات مع الفراعنة.