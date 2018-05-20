  • الأحد 20 مايو 2018
  • بتوقيت مصر07:26 م
بحث متقدم
السيسي

بالصور.. لافتات لـ"السيسي" تملأ شوارع غزة

رونالدو وصلاح

"رونالدو" ينتصر لـ"صلاح" على مهاجم "البايرن"

توفيق عكاشة

وقف حبس توفيق عكاشة في تزوير الدكتوراه

القدس

كواليس نقل سفارة جديدة إلى القدس غداً

عبدالله السعيد

قرار جديد من رئيس الزمالك بشأن أزمة "السعيد"

حريق المجمع العلمي

تفاصيل إنقاذ أطفال حضانة بأرض اللواء من التفحم

مرتضى منصور

مرتضى منصور لـ"رامز جلال: "هاعلقك من رجليك"

مائدة افطار باب البحر

بالفيديو والصور.. الإفطار إجباري في باب البحر

رانيير

"رانيير" يوافق على تدريب الأهلي

كتائب القسام

قائمة اغتيالات جديدة لقادة حماس

بالصور.. "والي" تكشف عن الحالة الصحية لـ"مديحه يسري"

آخر الأخبار

مديحه يسري
جانب من زيارة وزيرة التضامن لمديحه يسري

محمد الخرو

أخبار متعلقة
#

تطورات جديدة في الحالة الصحية لـ"مديحة يسري"

#

نبيلة عبيد تكشف أخر تطورات الحالة الصحية لمديحه يسري

#

أنباء عن تدهور صحة "مرسي" بشكل غير مسبوق

#

تدهور الحالة الصحية للفنانة "نورا"

رئيس الوزراء

غادة والى

مديحه يسرى

وزيرة التضامن الاجتماعي

فاجأت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، الفنانة مديحه يسري بزيارتها في المجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادي، حيث كان في استقبالها الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية.

واطمأنت وزيرة التضامن الاجتماعي، على الحالة الصحية للفنانة مديحه يسري من خلال مسئولي المستشفى وطالبتهم بإعداد تقرير طبي شامل عن الحالة منذ نقلها إلى المجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادي تنفيذا لقرار المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وتصديق القائد العام للقوات المسلحة الفريق صدقي صبحي، بتحمل الدولة كامل تكلفة علاج الممثلة القديرة مديحه يسري، تقديرا لقيمتها الفنية وتاريخها الفني الكبير وتكريما من الدولة لها.

وخلال الزيارة بدت الفنانة مديحه يسري بصحة جيدة وتبادلت الحديث مع وزيرة التضامن وكانت حالتها المعنوية مرتفعة، وأبدت سعادتها بالزيارة واهتمام الدولة وتقديرها لعطائها الفني.

من جانبها، أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي اهتمام رئيس مجلس الوزراء بتقديم الرعاية الكاملة للفنانة مديحه يسرى ونقلها لمستشفى القوات المسلحة بالمعادي وإجراء كافة التدخلات الطبية المطلوبة على أعلى مستوى طبي.
شاهد..






تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل مصر دولة فقيرة بالفعل ؟

جمال سلطان

الاستثمار الاقتصادي لجسد المرأة

محمود سلطان

تهريج رامز واسفاف محمد رمضان

فراج إسماعيل

فلسطين تقول ..سنمطرها عليكم بشعلة الحجر

د. هشام الحمامي

حتى الصيام.. قرار سيادى؟!

د. حسام عقل

(لماذا لم تنزل رسالات السماء على أناس متحضرين!)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» بالصور.. "والي" تكشف عن الحالة الصحية لـ"مديحه يسري"
» قرار من "كوبر" بتغيير موعد معسكر ودية الكويت
» الفيفا يهدد الزمالك
» الذهب يرتفع 3 جنيهات
» رسميا.. الزمالك يحصل على توقيع نجم "الدراويش"
» عقوبات مالية على الزمالك وسموحة بسبب نهائي الكأس
» تحذيرات من طقس الغد
» وزير الدفاع يتناول الإفطار مع طلبة الكليات والمعاهد العسكرية
» حكام الجولة الأخيرة في الدوري بين الأهلي والمصري
» ثاني أكبر عمدة في اليونان يتلقي "علقة ساخنة"
» المتهم في مجزرة الثانوية: "تركت بعضهم أحياء ليرون قصتي"

استطلاع رأي

هل تتوقع زيادة أسعار السلع الفترة المقبلة؟

  • عشاء

    08:22 م

  • فجر

    03:25

  • شروق

    05:01

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:52

  • عشاء

    20:22

من الى
كتاب "محمد: الرسالة والرسول"
الملك فاروق وجمال عبدالناصر والسادات ومبارك
السادات ومبارك
نادر بكار
حلاقة "مدينة نصر"