» الذهب يرتفع 3 جنيهات

20 مايو 2018 - 06:21 م

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سجلت أسعار الذهب اليوم في الأسواق، حيث بلغ سعر عيار 21 نحو 646 جنيها في السوق المحلية.

ونستعرض فيما يلي أسعار بيع أعيرة الذهب:

عيار 18: 553 جنيها

عيار 21: 646 جنيها

عيار 24: 738 جنيها

الجنيه الذهب : 5168 جنيها

الأوقية: 1294 دولار

أسعار الذهب في مصر شهدت اضطرابات كثيرة على مدار الشهر الماضي وذلك بالتزامن مع ارتفاع غير مسبوق فيها نتيجة تحرك سعر أوقية الذهب بشكل كبير مع زيادة حدة التوترات التجارية بين أمريكا والصين.