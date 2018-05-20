إصابة 10 أشخاص في مشاجرة على قطعة أرض بالغربية

20 مايو 2018 - 06:03 م

أصيب 10 أشخاص بجروح في مناطق متفرقة بالجسم، اليوم الأحد، في مشاجرة وقعت بينهم داخل مركزى قطور والمحلة بمحافظة الغربية بسبب خلاف على ملكية أرض زراعية.

كان اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، تلقى إخطارًا من العميد مأمور مركز المحلة بوقوع مشاجرة بين كل من " ثروت ال ا " 45 عامًا عامل ومصاب بجرح قطعى بأوتار اصبع الخنصر الأيسر و"عادل ال ا " 48 عامًا عامل ومصاب بجرح قطعى بالرأس والذراع اليسرى و"عبد الحليم ص م" 27 عامًا عامل صديق الأول والثانى مصاب بجروج بالذراع اليمنى ( طرف أول ) و"رشوان ا ر" 34 عامًا عامل ومصاب اشتباه جرح نافذ بالظهر وجروح بالراس واليد جميعهم مقيمين بعزبة العرب التابعة لقريه بطينة بدائرة المركز.

وعلى الفور انتقل الرائد عمر أبو بكر رئيس مباحث المركز، وقوات من الشرطة السرية والنظامية لمحل البلاغ وتبين من التحريات، أنه وقعت مشادة كلامية بين الطرف الأول والطرف الثانى بسبب خلاف على ملكية قطعه أرض زراعية، تطورت إلى مشاجرة استخدم فيها الأسلحة البيضاء "المطاوي" وأسفرت عن إصابتهم جميعها بجروح قطعية في مناطق متفرقة بالجسم.

كما شهد مركز قطور مشاجرة بين كل من"سعد ع س ع " 58 عامًا مدرس ومقيم عزبه السرايا دائره قطور ومصاب بكدمات بالكتف والذراع اليسرى و"أحمد س ع " 24 عامًا مجند بالقوات المسلحه شقيق الأول ومصاب بكدمات بالذراع اليمنى والرأس ومقيم ذات الجهة و"محمد ف ش " 31 عامًا مهندس نجل عم الأول ومقيم ذات القرية و"أشرف ش ال " 52 عامًا سائق ومقيم ذات القرية ومصاب بسحجات باليد وكدمة بالكتف و"على ع ع " 43 عاما فلاح (مستاجر الأرض الزراعية) ومقيم ذات الجهة ( طرف أول).

و" محمد ح م " 23 عامًا أخصائى مساحة مقيم بندر قطور و" حلمى خ م" شقيق السادس هارب ومقيم بندر قطور و"أحمد م ر" هارب ومقيم ذات القرية.

على الفور، انتقل ضباط مباحث قطور وبسؤال طرفى المشاجره اتهم كل منهما الآخر بالتعدى عليه وإحداث إصابته لوجود خلاف على قطعة أرض زراعية.

تم تحرير المحاضر اللازمة بالوقائع وتبادلا الطرفان الاتهامات بالتعدى، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.