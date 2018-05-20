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وقف حبس توفيق عكاشة في تزوير الدكتوراه

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وقف حبس توفيق عكاشة في تزوير الدكتوراه

قضايا وحوادث

توفيق عكاشة
توفيق عكاشة

محمد الخرو

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الطعن

توفيق عكاشة

الحبس

سجن طره

محكمة القاهرة

أصدرت محكمة جنح مستأنف مدينة نصر، بوقف تنفيذ حكم حبس البرلماني السابق توفيق عكاشة سنة بتهمة تزوير شهادة الدكتوراه وذلك بعد قبول استشكال توفيق عكاشة.

كما شمل القرار تأييد حكم حبسه لحين الفصل فى الطعن المقدم منه.

وصل توفيق عكاشة من محبسه بسجن طرة، إلى محكمة القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس لنظر استئناف على حكم حبسه.

كانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على عكاشة، لصدور حكم نهائى ضده واجب النفاذ، بحبسه سنه فى قضية تزوير شهادة الدكتوراه، وتم ترحيله إلى سجن طره.

يشار إلى أن توفيق عكاشة، صادر ضده 3 أحكام بالحبس سنة، بتهمة تزوير شهادة الدكتوراه، بالإضافة إلى صدور حكم بالحبس 6 أشهر فى قضية مطلقته الإعلامية رضا الكرداوى، بتهمة السب والقذف، وتغريمه 15 ألف جنيه فى قضية أخرى أقامتها مطلقته ضده بتهمة البلاغ الكاذب.


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