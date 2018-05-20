كلام فى المليان عن السياسة والإعلام

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محمد طرابيه
محمد طرابيه

محمد طرابيه

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«الأعلى للإعلام» يصدر تقريرًا عن الحالة الإعلامية

•       الخبر : السيسي يوجه الحكومة إلى مواصلة تنفيذ «الإصلاح الاقتصادي»
التعليق : ما تبسطهاش أكتر من كده " بصوت عبدالسلام النابلسى " !!!
•       أنصح الرئيس السيسى بعدم مشاهدة الإعلام المصرى " حكومى وموازى وخاص " وكذلك عدم قراءة الصحف الحكومية أو متابعة ما ينشره " المطبلاتية " التابعين للخلايا النوعية لأن كل هؤلاء لا يعبرون عن الواقع المصرى وينشرون الأكاذيب     !!! .
•       الموازنة العامة للدولة تتضمن هذا العام تخصيص مبلغ مليار و102 مليون و400 الف جنيه تحت مسمى " مقابل خدمات اعلامية " .. ياترى المبالغ دى كلها بتتصرف فين وعلى مين ؟؟ .. سؤال أتمنى أن أجد إجابة عليه من الرئيس السيسى شخصياً ليكشف الحقيقة بشأنه للرأى العام !!! .
•       لما الرئيس السيسى يسمع من بتاع جمعية الأورمان ان مفيش ففراء فى مصر وبتاع جهاز الإحصاء يوصله ان الاسرة ممكن تعيش ب 433 جنيه فى الشهر وبتاع الرقابة الادارية يقوله ان العالم منبهر بنجاحات الاقتصاد المصرى وبتاع الاسكان يفهمه ان يتوع العشوائيات عايشين عيشة خمس نجوم... يبقى الريس ها بحس بالغلابة ازاى ؟؟؟ .
•       رغم مطالبتنا بزيادة أعداد المفرج عنهم خاصة الشباب .. إلا أن قرار الإفراج عن المجرم نخنوخ استفزاز سافر لرأى العام ويؤكد أن " اللى ليه ظهرما يا يفضلش فى السجن حتى لو كان تاجر سلاح ومخدرات وبلطجى درجة أولى .
•       "النحنوح " اللى وضع اسم صبرى " نخنوخ " فى قائمة المفرج عنهم أمام الرئيس السيسى للتوقيع عليها  يستحق المحاكمة !!!! .
•       الخبر : الوفد يدعو الأحزاب للاجتماع ببيت الأمة يوم الثلاثاء المقبل
التعليق : هو لسه فيه حاجة فى مصر اسمها أحزاب ؟!!!
•         قل : أحزاب " المعار...ة "
و لا تقل : أحزاب " المعارضة "
•       الهيئات الإعلامية والرقابة على المصنفات سقطت ب " الضربة القاضية " بسبب هذا الكم الكبير من ابذاءات والشتائم والألفاظ " الأبيحة " والتى انتقلت عدواها من المسلسلات الى البرامج وآخرها  فى برنامج مفيدة شيحة والشيف الشربينى " .. استقيلوا يرحمكم الله ؟!!! .
•       بعد ما شاهدت اعلان جمعية رسالة والخدمات الكثيرة التى تقدمها أسأل : هى حكومة شريف اسماعيل بتشتغل ايه فى مصر ؟.
•       انتظروا المزيد من " العك " فى المشهد السياسى والإعلامى فى مصر !!! .
•       اعلان شركة " زين "  عن عروبة القدس أثبت أنه أقوى من الجامعة العربية وكل القادة العرب فى الدفاع عن عروبة القدس .
•       فى برنامجه " رامز تحت الصفر " يستحق رامز جلال لقب " متحرش مصر الأول " !! .

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