رئيس جامعة المنيا يتفقد بعض امتحانات الكليات

20 مايو 2018 - 04:31 م

وصل اليوم الأحد، الدكتور جمال الدين على أبو المجد، رئيس جامعة المنيا، يرافقه الدكتور مصطفى عبد النبى، نائب رئيس جامعة المنيا لشئون التعليم والطلاب، جولته التفقدية والتى ضمت كليتى الصيدلة والعلوم، فى ثانى أيام امتحانات الفصل الدراسى الثانى بالجامعة؛ وذلك للاطمئنان على انتظام وانضباط العملية الامتحانية، وسيرها وفقاً للقواعد التى وضعتها الجامعة لتوفير كافة سبل الراحة للطلاب لأداء امتحاناتهم بهدوء ومنعاً لحدوث أية حالات غش.

وخلال الجولة تابع رئيس الجامعة ونائبه، غرف المراقبة للكاميرات بلجان الامتحانات بكليتي الصيدلة والعلوم، كما تفقدا امتحانات البرامج المتميزة بلجنة الصيدلة الإكلينيكية، مشدداً على المراقبين والملاحظين منع دخول الطلاب داخل اللجان بالتليفونات المحمولة، مع ضرورة ترك متعلقاتهم خارج اللجان، والالتزام بالتعليمات المدونة بكراسة الأسئلة لكل مادة.

كما رافق رئيس الجامعة، خلال جولته بكلية الصيدلة الدكتور محمد عبد العزيز عميد كلية الصيدلة، الدكتور رأفت شاكر عميد كلية العلوم.