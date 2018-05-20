تأجيل إعادة محاكمة 6 متهمين فى أحداث بنك مصر بديرمواس

20 مايو 2018 - 04:22 م

قررت المحكمة العسكرية المنعقدة اليوم الأحد، بمحافظة أسيوط، تأجيل إعادة محاكمة 6 متهمين باقتحام بنك مصر وحرق النيابة الإدارية بمركز دير مواس إلى جلسة 3 يونيو للمرافعة.

وقال مصدر قضائى، إن المحكمة استمعت اليوم إلى بعض أقوال الشهود فى قضيتين الأولى تتعلق باقتحام وحرق بنك مصر بمركز دير مواس والمتهم فيها 3 أشخاص تعاد إجراءات محاكمتهم بعد الحكم عليهم بالسجن المؤبد غيابيًا قبل أن يتم القبض عليهم.

والقضية الثانية، تتعلق بإعادة محاكمة 3 متهمين فى حرق النيابة الإدارية بذات المدينة إبان أحداث فض اعتصامى رابعة والنهضة وتم الحكم عليهم بالمؤبد غيابيًا قبل أن تعاد إجراءات محاكمتهم بتهمة الانتماء إلى جماعة محظورة والتحريض على العنف وتخريب منشآت عامة وخاصة.