» محمود عباس يدخل المستشفي للمرة الثالثة في أسبوع

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فلسطين

محمود عباس

الضفة الغربية

رام الله

قال مصدر طبي إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس دخل صباح الأحد مرة أخرى إلى المستشفى الاستشاري في رام الله بالضفة الغربية لإجراء فحوصات طبية.

وأضاف المصدر، أن عباس تم نقله إلى وحدة تخطيط القلب لإجراء فحوصات، لم يوضح ماهيتها.

وكان الرئيس عباس ادخل إلى قسم الطوارئ الليلة الماضية وأجريت له فحوصات عاجلة ثم ادخل إلى قسم الأشعة قبل أن يغادر المشفى.

وقبل يومين أدخل عباس إلى المشفى من أجل إجراء عملية بسيطة في الأذن.

ولم تعط المصادر أي تفاصيل اضافية.

ولم يحضر عباس القمة الاسلامية الطارئة في تركيا الجمعة بشأن التطورات الأخيرة في فلسطين بسبب حالته الصحية.


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