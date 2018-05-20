الغربية: مليار جنيه إجمالي تبرعات المواطنين لبناء المدارس

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تبرعات

محافظ الغربية

المحلة الكبرى

أعلن محافظ الغربية، أن قيمة التبرعات التي قدمت للمحافظة تجاوزت المليار جنيه، مما يعكس ثقة المواطنين فى القيادة الحالية وحرصها على سرعة إنهاء إجراءات قبول التبرعات ومتابعة تنفيذ كافة المشروعات التى تقام عليها.

كما قدم المحافظ الشكر لكل المتبرعين على مستوى المحافظة، وعلى تسارعهم في العمل الخيري الذي يهدف إلى خدمة الجميع من أبناء المحافظة، لافتا إلى أن التبرعات مازالت مستمرة من المواطنين وأهل الخير بالمحافظة.

يذكر، أن آخر تبرع كان اليوم الأحد من رجل الأعمال محمد محمود يوسف الشافعى الذي قدم تبرعًا لمحافظة الغربية بقطعة أرض مساحتها 2518 مترًا مربعًا وقيمتها 20 مليون جنيه الكائنة بناحية الدواخلية مركز المحلة الكبرى  وذلك لبناء مدرسة للتعليم الأساسى تخدم أهالي المنطقة.

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